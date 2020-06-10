Сегодня государство щедро вкладывает средства в будущее своих маленьких граждан, создает новые возможности для детей и их родителей.

Квартал искусств в детсаду

В регионах открываются новые детсады по нацпроекту "Демография", причем необычные. Например, в жилом комплексе "Томь" Кемерова появился детсад на 350 мест. На первом этаже - бассейн с трехступенчатой системой очистки воды. Укрепить иммунитет поможет соляная пещера. В садике обустроен "Квартал искусств". А еще - разные лаборатории: метеостанция для изучения погоды, мини-планетарий. Как уточнил глава Кемерова Илья Середюк, сейчас в городе строится больше десяти детсадов. А всего в Кузбассе в рамках нацпроекта откроют 27 дошкольных учреждений.

Строятся детсады и в Ингушетии, где до недавнего времени появление нового дошкольного учреждения было великим событием почти для каждой семьи. Сейчас готовы к открытию детсады в Назрани, селах Яндаре, Гамурзиево и Галашки. Каждый на 220 мест общей площадью около 4,5 тысячи квадратных метров.

Стать пекарем не выходя из дома

Многие мамы, находящиеся в декрете, проводят время с пользой: проект "Содействие занятости женщин" позволяет им переобучиться, повысить квалификацию, обрести новую профессию. В Челябинской области, например, прошли переобучение уже больше 100 женщин. Снежана Баринова до ухода в отпуск по уходу за ребенком работала на таможне. О возможности повысить квалификацию узнала от знакомых. И не пожалела - за 108 часов дистанционного обучения получила сертификат специалиста по государственным и муниципальным закупкам. А в Тюменской области сейчас свыше 60 декретниц повышают без ущерба для семейного бюджета квалификацию либо осваивают новую специальность.

"Стимул" для развития

По программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" в регионах строятся школы. Так, в Белгородской области насчитывается свыше сорока строительных площадок, где работы ведут по этой программе. Особенно рады долгожданной новостройке жители пригорода Белгорода - поселка Майский. Там возводят еще один корпус гимназии. В Липецке же школа на 800 мест с бассейном и тренажерным залом - тоже долгожданный объект в развивающемся микрорайоне "Европейский".

Интернет на завалинке

- Даже не знаю, что бы мы делали и как учили детей во время пандемии, если бы не высокоскоростной интернет, - признается учитель начальных классов Сосновской средней общеобразовательной школы Удмуртии Надежда Аверкиева. - Благодаря ему во время занятий в онлайне ты не только даешь задания ребятам, но и постоянно контактируешь с ними после. Сосновская школа - одна из 453 сельских школ Удмуртии, подключенных к высокоскоростному интернету. Но радует, что в 2020 году еще 92 средних учебных заведения республики благодаря нацпрограмме "Информационная инфраструктура" получат доступ в мировую Сеть.

Театр начинается с ремонта

Подготовка к новому театральному сезону идет полным ходом. Работы ведутся в рамках национального проекта "Культура". Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" в 2019 году получил субсидию в размере 110 миллионов рублей. Деньги направили на капитальный ремонт уникальной крыши здания. Благодаря нацпроекту свой дом обрел Мурманский областной театр кукол - самый старый театр за Полярным кругом. По чужим углам артистам и их куклам пришлось ютиться десятки лет.

Пора приходить в норму

Благодаря нацпроекту "Демография" созданы сразу две спортивные школы в Новосибирской области. В волейбольной смогут проходить подготовку 250 человек. Создается школа по хоккею, чтобы наладить качественную систему подготовки игроков. Дети будут тренироваться на крытом катке с искусственным льдом.

А в Биробиджане построят новый физкультурный оздоровительный комплекс открытого типа - универсальную спортивную площадку с беговой дорожкой и тренажерами. В Вологде построен современный бассейн на площадке единственной в регионе спортшколы олимпийского резерва "Витязь".