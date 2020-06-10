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10.06.2020 18:57
Рубрика: Власть

Последняя получка

Родные погибших военных получат за них оставшуюся зарплату
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Члены семей погибших военных получат остатки денежного довольствия, которое человек в погонах не успел получить. Соответствующий закон публикует сегодня "Российская газета". Речь о последней получке героя, которую начислила финчасть, однако он погиб раньше, чем пришло время ее выдать.

"Закон урегулировал вопросы, связанные с выплатой довольствия, причитающегося, но не полученного погибшим военнослужащим, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предусматривается, что родственники погибшего или умершего военнослужащего получат причитающееся ему, но не полученное денежное довольствие полностью за весь месяц, в котором он погиб".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Будет выплачена и компенсация вместо положенного военному вещевого имущества и продовольственного пайка. "Напомню также, что в случае гибели военнослужащего его семья получит значительные страховые выплаты", говорит Владимир Груздев. Новация направлена на повышение социальной защищенности членов семей погибших военнослужащих. "Понятно, что ничто не заменит погибшего при исполнении долга отца и мужа, однако государство должно взять на себя заботу о людях", говорит Владимир Груздев.

Остаются в силе и все другие социальные гарантии. Например, по закону за гибель военнослужащего при исполнении служебных обязанностей семье выплачивается компенсация в 3 миллиона рублей. Кроме того, полагается ежемесячная компенсация нетрудоспособным членам семьи погибшего.

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