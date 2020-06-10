Россиянам предрекли "арктическое вторжение"

С прохождением атмосферного фронта над центром европейской территории 13 и 14 июня в столичном регионе температура резко понизится - сразу на 10 градусов.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, атмосферный фронт принесет холодный воздух с Баренцева моря и других арктических морей. При этом жара начнет ослабевать в пятницу - 12 июня уже будут плюс 20-25 градусов. Пройдут дожди, местами сильные. В субботу и воскресенье днем плюс 17-19, максимум до 21 градуса. А ночью прохладно: плюс 8-13 градусов.

А вот завтра, в четверг, в Москве 32-градусная жара. Правда, похолодание задержится в столичном регионе буквально на пару дней. С понедельника, 15 июня, снова начнется потепление. В следующий вторник снова до плюс 29 градусов.