Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня

Индекс потребительских цен за период со 2 по 8 июня составил 100%, сообщает Росстат. По данным статистического ведомства, в среднем цены на наиболее распространенные товары за отчетную неделю не изменились. Зафиксированы колебания только по отдельным позициям. С начала года инфляция составила 2,4%, в июне 2019 года этот же показатель составлял 2,5%.

Из круп за период со 2 по 8 июня заметнее других подорожала гречка - в среднем по стране на 0,9%, в отдельных регионах на 4,1-4,7%. Зато цены на куриные яйца стали ниже на 2,1%, а на мясо кур, сахарный песок и творог - на 0,2%. Картофель подорожал на 4,5%. В то же время помидоры стали дешевле на 6,5%, огурцы - на 4,5%.

Изменения цен на большинство остальных наблюдаемых товаров составило за отчетную неделю меньше 1%. Подросла стоимость топлива: бензин и дизель на заправках стали за тот же период на 0,1% дороже.