Новости

На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
Таинственный тевтонский замок на границе с Россией просветили радаром 18:18
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию 18:17
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек 18:08
В Крыму мать осудили за "воспитание" 14-летнего сына кочергой 18:08
Глава Крыма оценил шансы террористических атак с Украины 18:02
В Арктике возродят систему мониторинга вечной мерзлоты 17:40
Haval назвал новый кроссовер "Большой собакой" 17:25
В Германии в 2000-летней яме с мусором нашли фигурку богини Исиды 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня

Текст: Алексей Дуэль

Индекс потребительских цен за период со 2 по 8 июня составил 100%, сообщает Росстат. По данным статистического ведомства, в среднем цены на наиболее распространенные товары за отчетную неделю не изменились. Зафиксированы колебания только по отдельным позициям. С начала года инфляция составила 2,4%, в июне 2019 года этот же показатель составлял 2,5%.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В России в четыре раза подешевели маски

Из круп за период со 2 по 8 июня заметнее других подорожала гречка - в среднем по стране на 0,9%, в отдельных регионах на 4,1-4,7%. Зато цены на куриные яйца стали ниже на 2,1%, а на мясо кур, сахарный песок и творог - на 0,2%. Картофель подорожал на 4,5%. В то же время помидоры стали дешевле на 6,5%, огурцы - на 4,5%.

Изменения цен на большинство остальных наблюдаемых товаров составило за отчетную неделю меньше 1%. Подросла стоимость топлива: бензин и дизель на заправках стали за тот же период на 0,1% дороже.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки