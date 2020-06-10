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10.06.2020 19:01
Рубрика: Экономика

РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов

Текст: Евгений Гайва

Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие "Российских железных дорог") планирует модернизировать 358 вагонов дальнего следования, сообщили в РЖД.

В вагонах установят новые системы контроля работы, кондиционеры, биотуалеты и полностью обновят интерьер.

В каждом поезде на МЦК есть "вагон тишины"

Всего будет модернизировано 337 купейных и 21 плацкартный вагон. С начала года уже получено 25 обновленных купейных вагонов, маршруты их курсирования прорабатываются, уточнили в компании.

Капитально-восстановительный ремонт предполагает полную замену интерьера и обновление практически всех компонентов вагона с улучшением его характеристик. У пассажиров появляется возможность организации личного пространства, в том числе за счет индивидуального освещения, розеток и USB-портов.

Поставки подобных модернизированных вагонов начались в прошлом году. На линию уже вышли 84 обновленных плацкартных вагона, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Сейчас они курсируют в составах поездов № 29/30 "Премиум" Москва - Новороссийск, 41/42 "Мордовия" Саранск - Москва, 11/12 Москва - Анапа, 19/20 "Премиум" Москва - Ростов-на-Дону, 101/102 Адлер - Москва, 309/310 Адлер - Воркута, 311/312 Воркута - Новороссийск и на других направлениях, отметили в РЖД.

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