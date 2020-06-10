Саакашвили предупредил об угрозе дезинтеграции Украины

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не исключил, что Украину, в которой он в настоящее занимает пост главы исполнительного комитета национального совета реформ, ждут дезинтеграция и распад.

"Давайте не будем себя обманывать - очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере - куда ни посмотришь", - цитирует РИА Новости заявление Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, все "очень плохо".

"Когда мы говорим, что страна может распасться - да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть", - сказал грузинский политик, отметившийся в 2008 году поеданием собственного галстука и другими неадекватными поступками.