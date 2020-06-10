Самозанятым помогут так же, как малым и средним предпринимателям

Самозанятым гражданам предоставят такие же меры господдержки, которые сегодня получает малый и средний бизнес. Такие изменения включены в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в России.

Принятые меры направлены на поддержку достаточно уязвимой категории граждан, которые работают на себя и применяют специальный налоговый режим - платят налог на профессиональный доход. В их числе репетиторы, няни, фотографы. Теперь для самозанятых - в России официально такой статус оформили более 650 тысяч человек - открывается доступ к полному пакету мер поддержки, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную. Речь идет о предоставлении субсидий и льготных кредитов, участии в лизинговых программах, а также доступе к навигатору готовых бизнес-решений.

Возможность получить льготные займы - одна из самых весомых мер поддержки, на которую смогут рассчитывать самозанятые, рассказал "Российской газете" председатель комитета по финансовым рынкам "ОПОРы России" Павел Самиев. У самозанятых, как и у малого бизнеса, в связи с пандемией, введенными ограничениями возникли проблемы со спросом на их услуги, сбытом продукции, отмечает эксперт. Кроме того, принятый пакет мер станет для многих решающим для выхода из тени. Официально работать на себя станет в разы выгоднее.

По оценке минэкономразвития, за счет легализации самозанятых граждан прирост занятых в сфере малого и среднего предпринимательства может составить 2,4 млн человек.

После легализации самозанятых в России может стать на 2,4 млн больше предпринимателей

При этом доступ к закупкам в качестве поставщиков товаров и услуг для самозанятых не будет столь весомой мерой поддержки, считает Самиев. Такой инструмент наиболее актуален для индивидуальных предпринимателей или компаний. А вот самозанятым делать ставку только на доступ к закупкам не стоит.

В еще одном пункте закона предусмотрено формирование реестра субъектов МСП с учетом сведений о мерах поддержки самозанятых. Информацию для реестра будут передавать федеральные и муниципальные госструктуры и организации, акционерное общество "Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства" и ее дочерние общества, которые окажут помощь физлицам. "С 20 декабря 2020 года предусмотрено формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в том числе самозанятых", - говорил ранее член Комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов.

Налог на профессиональный доход действует в 23 российских субъектах. С 1 июля 2020 года его действие распространится на территорию всей страны. Вводить такой налог или нет каждый регион будет самостоятельно. Воспользоваться режимом сегодня могут граждане, которые работают на себя и не имеют штата сотрудников. В год доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей. Предполагается, что налог действует до 1 января 2029 года.

Кстати

Самозанятым предоставили дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Он действует до конца года. Капитал можно направить только для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по нему), начиная с июля. Рассчитывать на дополнительный налоговый бонус также смогут граждане, которые официально зарегистрируются в качестве самозанятых в 2020 году.