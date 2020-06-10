Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня

"Ювентус" и "Милан" в пятницу сыграют ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу. Фото: AP / Antonio Calanni

10 июня, среда

"Матч ТВ"

21.40. Футбол. Кубок Германии. Полуфинал (из одного матча). "Бавария" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

18.55. Футбол. Чемпионат Польши. "Висла" (Плоцк) - "Шленск" (Вроцлав). Прямая трансляция.

21.10. Футбол. Чемпионат Португалии. "Портимоненсе" (Портиман) - "Бенфика" (Лиссабон). Прямая трансляция.

23.25. Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Маритиму" (Фуншал). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

21.40. Футбол. Кубок Германии. Полуфинал (из одного матча). "Бавария" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

17.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "А". "Ольденбург" - "Геттинген". Прямая трансляция.

21.25. Футбол. Чемпионат Австрии. Финальный этап за 1-6-е места. "Штурм" (Грац) - "Ред Булл" (Зальцбург). Прямая трансляция.

23.30. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "А". "Ратиофарм" (Ульм) - "Крайльсхайм". Трансляция в записи.

11 июня, четверг

"Матч ТВ"

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Бетис" (Севилья). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Бетис" (Севилья). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

20.55. Легкая атлетика. Международный турнир в Норвегии "Невозможные Игры". Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

17.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "В". "Скайлайнерс" (Франкфурт-на-Майне) - "Раста" (Фехта). Прямая трансляция.

21.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "В". "Людвигсбург" - "Бамберг". Прямая трансляция.

12 июня, пятница

"Матч ТВ"

17.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. ФК "Минск" - "Ислочь" (Минский район). Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч. "Ювентус" (Турин) - "Милан" (первая игра - 1:1). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Гранада" - "Хетафе". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Леванте" (Валенсия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

17.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. ФК "Минск" - "Ислочь" (Минский район). Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. "Городея" - "Слуцк". Прямая трансляция.

23.10. Футбол. Чемпионат Португалии. "Спортинг" (Лиссабон) - "Пасуш-ди-Феррейра". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

19.25. Футбол. Чемпионат Германии. Вторая Бундеслига. "Зандхаузен" - "Арминия" (Билефельд). Прямая трансляция.

21.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Хоффенхайм" - РБ "Лейпциг". Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

17.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "А". "Бавария" (Мюнхен) - "Геттинген". Прямая трансляция.

21.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "А". "Крайльсхайм" - "Ольденбург". Прямая трансляция.

13 июня, суббота

"Матч ТВ"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Фортуна" (Дюссельдорф) - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Бавария" (Мюнхен) - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч. "Наполи" (Неаполь) - "Интер" (Милан). Первая игра - 1:0. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

14.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Эспаньол" (Барселона) - "Алавес" (Витория). Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" (Виго) - "Вильярреал". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Леганес" - "Вальядолид". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Мальорка" - "Барселона". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Вольфсбург" - "Фрайбург". Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч. "Наполи" (Неаполь) - "Интер" (Милан). Первая игра - 1:0. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Герта" (Берлин) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Бавария" (Мюнхен) - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция.

21.25. Футбол. Чемпионат Греции. "Панатинаикос" (Афины) - ПАОК (Салоники). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

12.55. Футбол. Чемпионат Южной Кореи. "Сувон" - "Канвон". Прямая трансляция.

17.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "В". "Бамберг" - "Скайлайнерс" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.

21.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "В". "Раста" (Фехта) - "Альба" (Берлин). Прямая трансляция.

14 июня, воскресенье

"Матч ТВ"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Майнц" - "Аугсбург". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Эйбар". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - "Осасуна" (Памплона). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

14.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико" (Мадрид). Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Эйбар". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - "Осасуна" (Памплона). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

15.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск). Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. "Рух" (Брест) - "Витебск". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

14.25. Футбол. Чемпионат Германии. Вторая Бундеслига. "Карлсруэ" - "Штутгарт". Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Майнц" - "Аугсбург". Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат Германии. Первая Бундеслига. "Шальке" (Гельзенкирхен) - "Байер" (Леверкузен). Прямая трансляция.

21.25. Футбол. Чемпионат Греции. "Олимпиакос" (Пирей) - "Арис" (Салоники). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

12.55. Футбол. Чемпионат Южной Кореи. "Кванджу" - "Пусан". Прямая трансляция.

15.55. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "А". "Ратиофарм" (Ульм) - "Геттинген". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Австрии. Финальный этап за 1-6-е места. "Рапид" (Вена) - "Вольфсберг". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Австрии. Финальный этап за 1-6-е места. "Ред Булл" (Зальцбург) - ЛАСК (Линц). Прямая трансляция.

22.30. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Турнир закрытия" в Мюнхене. Предварительный этап. Группа "А". "Бавария" (Мюнхен) - "Ольденбург". Трансляция в записи.