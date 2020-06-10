Шадаев предложил субсидировать отечественные разработки ПО

По мнению министра, российские компании-лидеры могут притормозить разработку новых продуктов из-за падения спроса и последствий коронавируса. В среднесрочной перспективе это может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Чтобы поддержать отрасль, Максут Шадаев предложил субсидировать до 50% расходов компаний на новые программные продукты для реальных секторов экономики.
Также министр рассказал, что в рамках программы по переходу на отечественное ПО практически все госкомпании подготовили соответствующие планы и готовы перейти к их реализации. "Совокупный объем расходов составит порядка 80 млрд рублей, - заявил Шадаев. - Это та цифра, которая жизненно необходима нашей индустрии, чтобы компенсировать потери доходов в других сегментах".
Полномочиями контроля за исполнением этих планов глава Минкомсвязи предложил наделить правительственную комиссию по цифровому развитию.