Школьной перемене на завтрак и обед дали не меньше 20 минут

20 минут - не меньше

Важно, что до начала уроков родители должны дома покормить ребенка - это и будет его первый прием пищи. Затем, если ребенок учится в первую смену, то школьный завтрак у него должен пройти во вторую или третью перемену. Продолжительность такой перемены для приема пищи - не менее 20 минут.

Если ребенок учится во вторую смену - то ему нужен полноценный обед. Замена обеда завтраком не допускается.

Если ребенок находится в школе до 6 часов - у него может быть один прием пищи - завтрак для первой смены и обед - для второй. Если ученик в школе больше шести часов - нужны уже два приема пищи: либо завтрак плюс обед, либо обед плюс полдник. Продленка до 18.00? Здесь нужны все три элемента: завтрак, обед, полдник.

В целом интервалы между завтраком, обедом, и ужином у ребенка должны быть не менее 3,5 - 4 часов. Между основным приемом пищи и перекусом (второй завтрак, полдник, второй ужин) - не менее 1,5 часов.

Калории и граммы

На завтрак приходится 20-25% калорийности суточного рациона ребенка. На второй завтрак (если он есть) - 5-10%. На обед - 30-35%, на полдник - 10-15%, на ужин - 25-30%, на второй ужин - 5%.

Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Для 1-4-х классов он должен содержать белок (12-16 г), жиры(12-16 г) и углеводы (48-60 г). Варианты продуктов для завтрака: крупяные и творожные блюда, мясные или рыбные, молочные продукты (в том числе сыры и сливочное масло), блюда из яиц, овощи, макаронные изделия и напитки.

Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. Белки (20-25 г), жиры (20-25 г) и углеводы (80-100 г). Целесообразно дополнение блюд свежими фруктами, овощами, ягодами. Фрукты должны выдаваться поштучно.

Меню разрабатывается минимум на две недели, а обед должен быть составлен с учетом завтрака. Если на завтрак - крупяное блюдо (каша, запеканка, макароны), то на обед - мясо или рыба с овощным гарниром. Одни и те же блюда не должны повторяться в течения дня или двух смежных дней.

Для учеников, которым нужно лечебное питание, разрабатывается отдельное меню.

Электросковорода в помощь

Есть в рекомендациях и указание на то, как должны быть оборудованы школьные пищеблоки. К примеру, необходимо предусмотреть не менее двух электроплит - по 4 конфорки каждая. А еще школам рекомендуется установить суперсовременные пароконвертоматы, в которых можно готовить основные блюда одновременно для всех учеников за раз (400-450 чел). А еще - кастрюли, соусницы, электродуховые шкафы, электросковороды, холодильники, моечные ванные, контрольные весы… в общем, полный набор.

Плакаты и викторины

Как популяризировать здоровое питание среди учеников? Роспотребнадзор предлагает школам проводить на эту тему лекции, беседы, викторины. А еще помогут плакаты, иллюстрированные лозунги в столовой, в "уголке здоровья". Ну и, конечно, работать в этом направлении нужно будет вместе с родителями.

Советы для родителей

Для мам и пап, кстати, есть тоже много интересного. Самое главное - они могут собраться и организовать родительский контроль за школьным питанием. Проверить соответствие блюд утвержденному меню, наличие и состояние санитарной одежды сотрудников пищеблока, оценить вкусовые предпочтения детей и то, насколько они довольны едой в школьной столовой. (В приложении есть даже образец анкеты для школьника)

А еще из документа родители могут узнать, какие витамины нужны ребенку и в каких продуктах они содержатся, сколько нужно соли ребенку в день (3-5 г в сутки) и другое.

Примерное меню

Завтрак на неделю, 1-4 классы

Понедельник: каша гречневая молочная, чай, хлеб, масло сливочное, сыр.

Вторник: омлет натуральный, зеленый горошек отварной консервированный, кофейный напиток, хлеб, масло сливочное.

Среда: рыба припущенная, картофельное пюре, чай с лимоном, хлеб, масло сливочное.

Четверг: запеканка творожно-морковная со сметанным соусом, какао с молоком, хлеб, масло сливочное.

Пятница: макаронные изделия с тертым сыром, чай, хлеб, масло сливочное.