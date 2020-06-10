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10.06.2020 13:45
Рубрика: В мире

Швеция прекратила расследование убийства премьер-министра Улофа Пальме

Текст: Константин Волков
Улоф Пальме. Фото: wikipedia.org Улоф Пальме. Фото: wikipedia.org
Улоф Пальме. Фото: wikipedia.org

Главный прокурор Швеции Кристер Петерссон постановил 10 июня прекратить расследование убийства премьер-министра королевства Улофа Пальме, застреленного поздно вечером 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма. Об этом сказано на сайте Генпрокуратуры Швеции.

Фото: Anders Wiklund/EPA
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Как отметил генпрокурор, через 34 года расследования сложно ожидать появления новых обстоятельств, поэтому решено прекратить расследование.

Главным подозреваемым, по словам Петерссона, остается Стиг Энгстром, сотрудник шведской страховой компании, которого не устраивали социалистические взгляды Пальме (убийство произошло, кстати, за три дня до визита Пальме в СССР). Сам Энгстром покончил с собой в 2000 году.

Как подчеркнул генпрокурор, в деле есть целый ряд обстоятельств, которые указывают на то, что именно Энгстром был убийцей. "Если бы нынешняя следственная группа работала тогда, то Энгстром мог бы быть взят под стражу", - отметил Петерссон.

Однако много лет в убийстве премьера подозревали Кристера Петерссона (тезку нынешнего генпрокурора Швеции), известного своими криминальными наклонностями, алкоголизмом и ненавистью к Пальме. Он был приговорен к пожизненному заключению в 1988 году, но затем полностью оправдан и скончался в своем доме в 2007 году.

Улоф Пальме - шведский политик и лидер Социал-демократической партии Швеции, дважды был премьер-министром королевства. Выступал с антивоенных позиций. Критиковал США за ввод войск во Вьетнам, СССР - за ввод войск в Афганистан, стремился к выходу Швеции из НАТО, поддерживал ядерное разоружение и Палестинскую автономию.

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