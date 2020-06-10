Швыдкой: Онлайн-формат позволит провести голосование 1 июля без риска для здоровья граждан

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой заявил Агентству городских новостей "Москва", что голосование по поправкам в Конституцию сегодня очень актуально, а онлайн-формат позволит провести его максимально безопасно для здоровья жителей столицы.

Напомню, москвичи в этом году имеют возможность проголосовать по поводу поправок в Конституцию в электронном виде. Процедура для многих из них знакомая - москвичи уже выбирали в прошлом году в порядке эксперимента в режиме онлайн депутатов Мосгордумы. Для голосования онлайн 1 июля уже зарегистрировались более 134 тысяч человек. Одни выбрали такой способ потому потому что планируют уехать из города, другие потому что боятся коронавируса. "Мне кажется, в режиме онлайн голосование безопасно для всех людей", - сказал Михаил Швыдкой.

Призывая россиян принять участие в голосовании, он сказал: "Я считаю, что голосование по поводу поправок в Конституцию всегда актуально, потому что речь идет об основном законе и о стране, в которой мы живем. Коронавирус приходит и уходит, а страна и ее существование в истории остается, поэтому мне кажется, что любой здравомыслящий человек понимает, что поправки в Конституцию - это та важная материя, которая требует участия каждого из нас. Те поправки, которые хотят принять, общий демократический характер нашего государства не меняют".