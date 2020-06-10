Smart home или "умный дом" - комплекс устройств, объединенных в сеть и способных решать различные задачи без участия человека - сегодня по карману практически каждому. Сделать дом или дачу умной стоит в среднем 40-50 тысяч рублей. Но можно сэкономить и добавить ума лишь отдельным его элементам.

"Умный дом" способен решать многие задачи без участия человека. Фото: Prykhodov / istockphoto

Прежде всего необходимо определиться, на какой платформе будет работать "умный дом". Существуют варианты от Google, Amazon, Xiaomi, Яндекса и других компаний. Кроме того, на рынке есть решения, которые стоят дороже, но лучше приспособлены к кастомизации - учету индивидуальных потребностей конкретного дома или квартиры.

Первое и самое главное преимущество "умного дома" - это снижение затрат на электроэнергию. Как только из дома вышли все жильцы, ненужная техника автоматически выключается. Если система "умного дома" подключена к обогреву, его можно включать лишь тогда, когда он необходим, и избежать ситуации, когда на улице жарко, а батареи включены на максимум. Более того, при определенных сценариях не потребуется запускать стиральную машину самостоятельно, открывать окно или ставить кофе - гаджеты все сделают за вас. Чаще всего к "умному" дому подключают свет, телевизор и другие гаджеты. Реже - датчики воды, задымления, газа.

Если семья пользуется Android-смартфонами, есть телевизоры на этой платформе, приставки и т.п, лучшим выбором станет установка Google Home. Несмотря на то, что система не способна похвастаться огромным количеством устройств, это неплохой способ заставить жилье "поумнеть". Система позволяет управлять девайсами через голосовой ассистент, интегрировать их с популярными сервисами. Однако и минусов у Google Home тоже хватает, и главный из них - отсутствие возможности работы с конкурирующими платформами. Умная колонка Google Home обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Google Chromecast (медиаприставка для телевизора) с поддержкой 4К видео - еще в семь тысяч рублей. Самая простая умная розетка, которая поддерживает Google, стоит 900 рублей. Умная лампочка - 1000 рублей. Итого обустройство двухкомнатной квартиры обойдется примерно в 40-50 тысяч рублей.

Система для "умного дома" от Amazon очень похожа на аналогичную от Google. Во "главе" также стоит колонка с голосовым ассистентом - Alexa. Amazon сотрудничает со многими производителями бытовой техники, может управлять светом, телевизором, регулировать отопление и т.д. Однако для голосового управления понадобятся совместимые с Amazon устройства. Основной асcистент "умного дома" обойдется в 15 тысяч рублей. Розетки и лампочки стоят ровно столько же, сколько и в случае с Google Home. Единственное, не понадобится ТВ-приставка, поэтому средняя цена "умного дома" от Amazon чуть ниже - в среднем 25-30 тысяч рублей.

Фанаты "Яндекса" смогут построить "умный дом" во главе с Алисой. Ее можно попросить выключить и включить телевизор, свет, пылесос или конвектор. Кроме того, для управления "умным домом" можно использовать смартфон с соответствующим приложением. Главным же недостатком решения можно назвать наличие постоянного интернет-соединения, но в 2020 году это вряд ли является проблемой. Колонка от "Яндекса" на официальном сайте компании сейчас стоит 10 990 рублей. "Умная розетка" обойдется пользователю ровно в 1190 рублей. Одна лампочка - от 1178 рублей, "умный выключатель" - 2000 рублей. Итого, двушка обойдется минимум в 50 тысяч рублей.

Совсем по-другому к строительству "умного дома" подошли в Xiaomi. Там нет голосового ассистента, которым можно управлять через колонку, но в комплекте есть контроллер, датчики движения и открытия/закрытия двери. Но эта система вряд ли способна к жизни вне Китая: во-первых, розетки в России и Поднебесной разные, а это значит, что как минимум понадобится переходник. Во-вторых, в приложении доступен только китайский язык интерфейса. Комплект умного дома от "китайцев" можно найти в интернете за 4200 рублей. Туда входят: главный хаб, датчик движения, датчик открытия, беспроводная кнопка, а также розетка. Лампочки можно найти в среднем за 1000 рублей. "Умная квартира" обойдется в 20-25 тысяч рублей.

Еще одним элементом управления умного дома является умный пульт. Это такое устройство, которое соединяется по Wi-Fi с базовой системой и служит для управления различными элементами автоматизации жилья, начиная от умных лампочек и заканчивая открытием и закрытием дверей. Схема работы такого девайса проста: контроллер соединяется по Wi-Fi с умной колонкой и прочими девайсами. Например, в случае с Xiaomi контроллер поставляется в комплекте, а для систем от Google, Amazon или Яндекс подойдет любой универсальный девайс. Для настройки пульта чаще всего используется специальное программное обеспечение на смартфоне. Стоимость пульта стартует от тысячи рублей.

"Есть несколько простых шагов, которые могут выполнить пользователи, чтобы сделать "умные дома" более безопасными, - говорит Анна Широкова, исследователь из Avast. - Во-первых, изменить учетные данные по умолчанию, используемые для входа на умные устройства, включая роутеры. Смарт-устройства и роутеры часто поставляются с учетными данными по умолчанию, и в большинстве случаев их можно использовать без смены настроек".

При этом заводские учетные данные для входа в систему можно найти в руководствах пользователя и в Интернете. Ботнеты могут сканировать интернет в поисках устройств, которые не меняли настройки, добавляет Широкова. "Используя учетные данные по умолчанию, они могут входить в них и впоследствии получать контроль над ними. Во-вторых, важно регулярно обновлять устройства или, что еще лучше, обновлять сразу по мере выпуска обновлений. Некоторые современные IoT- устройства обновляются автоматически", - резюмирует она.