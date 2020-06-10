СМИ: ФК "Спартак" намерен приобрести форварда "Флумименсе" Маркоса Пауло

Футбольный клуб "Спартак" планирует приобрести у бразильского "Флумименсе" 19-летнего нападающего Маркоса Пауло, сообщает издание Esporte News Mundo. По данным издания, "красно-белые" готовы заплатить за него 15 миллионов евро, но пока официального предложения еще не поступило.

Ранее этим игроком интересовался другой московский клуб - ЦСКА. Руководство армейцев предлагало за футболиста семь млн евро, однако такая сумма бразильскую команду не устроила, да и сам форвард не захотел переходить в ЦСКА.

Маркос Пауло всего провел за "Флуминенсе" 32 матча и забил 6 мячей.