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10.06.2020 15:04
Рубрика: Культура

"Союзмультфильм" готовит премьеру мультсериала и новые серии "Ну Погоди!"

Текст: Наталья Лебедева
Старейшая в России анимационная киностудия "Союзмультфильм" отмечает сегодня 84-й день рождения. Но вместо того, чтобы почивать на лаврах, студия готовится к премьерам и строит планы на будущее. Одной из самых ожидаемых премьер 2020 года станет мультсериал "Тайны медовой долины", созданный при участии мастера детективного жанра, писательницы Дарьи Донцовой.
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года, и за эти годы на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, на которых выросло не одно поколение ребятишек. И сегодня аниматоры не сбавляют темп: в производстве находятся восемь сериальных проектов, два полнометражных фильма и около 20 авторских картин.

Фото: Союзмультфильм
"Союзмультфильм" представил сериал о толерантности "Зебра в клеточку"

По словам председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, в этом году зрителей ждет не только премьера нового детективного мультсериала "Тайны медовой долины", но и перезапуск легендарного мультфильма "Ну, погоди!"

Новые мультипликационные проекты - во многом результат работы новой команды руководителей, которые пришли на студию в 2017 году. Им удалось привлечь новых партнеров и увеличить в два раза общую выручку, запустить новые проекты и вернуть 90% прав на классические мультфильмы, уточняет ТАСС.

Творческий порыв мультипликаторов не остановила даже пандемия - студия продолжила работать в удаленном режиме и за два с небольшим месяца самоизоляции смогла закончить работу над 28 сериями, подготовить сценарии для 50 новых эпизодов и записать голоса 33 актеров, озвучивающих персонажей.

С большим успехом прошел онлайн-фестиваль авторских короткометражек "Союзмульткарантин", собравший у экранов компьютеров и гаджетов более 400 тысяч зрителей.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
"Союзмультфильм" объяснил, зачем собирается возвращать права на Чебурашку

Большинство мультипликационных новинок "Союзмультфильма" можно уже сейчас посмотреть на официальном канале студии в YouTube. Самых маленьких зрителей там ждут уже полюбившиеся герои мультфильма "Оранжевая корова" познавательного проекта "Пластилинки" и целый мультсериал, посвященный толерантности "Зебра в клеточку".

Там же можно посмотреть все серии первого сезона нового "Простоквашино".

Для подростков "Союзмультфильм" запустил мультпроект "Приключения Пети и Волка" и сериал "Пиратская школа".

Все анимационные сериалы студии выпускаются при поддержке Минкультуры РФ. Мультфильмы "Оранжевая корова", "Пластилинки" и "Зебра в клеточку" создаются в партнерстве с компанией "Первый канал. Всемирная телесеть".

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