"Союзмультфильм" готовит премьеру мультсериала и новые серии "Ну Погоди!"

Старейшая в России анимационная киностудия "Союзмультфильм" отмечает сегодня 84-й день рождения. Но вместо того, чтобы почивать на лаврах, студия готовится к премьерам и строит планы на будущее. Одной из самых ожидаемых премьер 2020 года станет мультсериал "Тайны медовой долины", созданный при участии мастера детективного жанра, писательницы Дарьи Донцовой.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года, и за эти годы на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, на которых выросло не одно поколение ребятишек. И сегодня аниматоры не сбавляют темп: в производстве находятся восемь сериальных проектов, два полнометражных фильма и около 20 авторских картин.

По словам председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, в этом году зрителей ждет не только премьера нового детективного мультсериала "Тайны медовой долины", но и перезапуск легендарного мультфильма "Ну, погоди!"

Новые мультипликационные проекты - во многом результат работы новой команды руководителей, которые пришли на студию в 2017 году. Им удалось привлечь новых партнеров и увеличить в два раза общую выручку, запустить новые проекты и вернуть 90% прав на классические мультфильмы, уточняет ТАСС.

Творческий порыв мультипликаторов не остановила даже пандемия - студия продолжила работать в удаленном режиме и за два с небольшим месяца самоизоляции смогла закончить работу над 28 сериями, подготовить сценарии для 50 новых эпизодов и записать голоса 33 актеров, озвучивающих персонажей.

С большим успехом прошел онлайн-фестиваль авторских короткометражек "Союзмульткарантин", собравший у экранов компьютеров и гаджетов более 400 тысяч зрителей.

Большинство мультипликационных новинок "Союзмультфильма" можно уже сейчас посмотреть на официальном канале студии в YouTube. Самых маленьких зрителей там ждут уже полюбившиеся герои мультфильма "Оранжевая корова" познавательного проекта "Пластилинки" и целый мультсериал, посвященный толерантности "Зебра в клеточку".

Там же можно посмотреть все серии первого сезона нового "Простоквашино".

Для подростков "Союзмультфильм" запустил мультпроект "Приключения Пети и Волка" и сериал "Пиратская школа".

Все анимационные сериалы студии выпускаются при поддержке Минкультуры РФ. Мультфильмы "Оранжевая корова", "Пластилинки" и "Зебра в клеточку" создаются в партнерстве с компанией "Первый канал. Всемирная телесеть".