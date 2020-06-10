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10.06.2020 16:05
Рубрика: Власть
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

Состоялась премьера второй серии мультика об интригах в сфере интеллектуальной собственности

Мультсериал "IP Stories: истории из истории" создан специально для Ассоциации IPChain агентством комплексных коммуникационных решений Prophet по сценарию Марины Собе-Панек. Новая серия посвящена изобретению парового двигателя и одному из первых фактов "патентного троллинга".
Фото: Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet Фото: Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet
Фото: Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet

Цель развлекательно-образовательного проекта "IP Stories: истории из истории" - привлечь внимание общества к деятельности института интеллектуальной собственности на примере наиболее ярких эпизодов мировой истории, пояснить механизм регулирующих эту сферу законов понятным и доступным языком. В манере шутливого повествования от лица вымышленного персонажа - Горыныча, фирменного героя Ассоциации IPChain, -зрителю представляется возможность взглянуть на известные и новые факты из биографии великих ученых и изобретателей с неожиданной точки зрения, а также разобраться в не утративших своей актуальности творческих, научных и правовых дилеммах. Всего планируется выпустить 30 трехминутных эпизодов о судьбах крупнейших мировых открытий.

Фото: предоставлено пресс-службой ЕАКОП
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Неформальный и остроумный стиль подачи материала позволяет лучше запомнить даже сложные юридические нюансы, считает член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Евгения Дорофеева. "Мало кто, кроме профессионалов из узкоспециализированных областей, всерьез интересуется темой, скажем, патентования. Но в наш инновационный век интеллектуальные права выходят в разряд приоритетов не только передовых национальных экономик, но и показывают конкретные пути для вознаграждения креативных людей, достижения заслуженного личного благосостояния.

Мы посчитали важным внести свой вклад в просветительскую работу в этом направлении в интересах максимальной широкой аудитории, чтобы развеять миф о непостижимости и сложности регулирования данной сферы. Поучителен и пример Джеймса Уатта: он не изобретал, а лишь успешно запатентовал принцип работы существовавшей паровой машины. Получение такого блокирующего патента, "патентный троллинг", остается нерешенной проблемой, о которой стоит знать всем стартаперам, предпринимателям, ученым и изобретателям", - сказала Дорофеева.

Патент по своему принципу - это ограничительный механизм, говорит заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, председатель правления Некоммерческого партнерства "Сообщество пользователей авторских и смежных прав" Анатолий Семенов. "Патент не позволяет производить или использовать что-то, а, наоборот, дает право запрещать это делать другим. То, что сделал Уатт, до сих пор остается распространенной практикой. Многие патентные споры как раз возникают из-за патентных пулов. То есть по искам тех, кто специально скупает патенты, закрывающие определенную сферу деятельности, и дальше бегает с этим пакетом, всех пугает и требует денег за его использование", - отметил эксперт.

Фото: iStock
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Сценарист и драматург, член Академии российского телевидения, автор научно-популярных фильмов и книг Марина Собе-Панек считает, что в любом возрасте важно сохранять интерес ко всему новому, не бояться учиться и разбираться в неизвестных для себя вопросах. "Со временем у многих взрослых природное любопытство исчезает, растворяется среди других хобби, гибнет под грузом бытовых и прочих проблем. Поэтому на вопрос, зачем мы делали проект IP Stories, я бы ответила так: научпоп для взрослых - это лекарство, а для детей - витамины, необходимые для роста и развития. Известно, что новая информация лучше усваивается небольшими порциями. Три минуты - оптимальный хронометраж. Короткие веселые научно-популярные мультики я бы назвала самой удобной формой для приема такого лекарства", - добавила сценарист.

Первые серии - о карантинном периоде в жизни и творчестве Пушкина и "изобретателе" парового двигателя Уатте - доступны к просмотру на официальных платформах агентства комплексных коммуникационных решений Prophet на YouTube, в Instagram, Facebook , а также на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook. Готовится к выходу следующая серия о том, как карантин помог Ньютону упорядочить законы физики.

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