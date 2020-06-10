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10.06.2020 23:06
Рубрика: Экономика

Скидка по всему спектру

Сотовые операторы сэкономят три миллиарда рублей на плате за радиочастоты
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 126(8180)
Минкомсвязь предлагает в три раза снизить плату за радиочастотный спектр за III и IV кварталы 2020 года, на этом телеком-операторы смогут сэкономить около 3 млрд рублей. Проект приказа об этом опубликован для общественного обсуждения.

Опрошенные "РГ" операторы ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2), разумеется, единодушно инициативу поддержали, рассчитывая, что смогут направить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры связи.

Фото: iStock
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Из-за пандемии отрасль столкнулась с серьезными проблемами, и регуляторные инициативы, направленные на снижение издержек компаний, сейчас крайне необходимы. Затраты операторов значительно выросли за счет увеличившегося трафика - по отдельным направлениям рост составил до 60%. Выручка при этом, утверждает собеседник "Российской газеты", в отрасли почти не изменилась из-за внедрения бесплатных опций для абонентов - например, бесплатного роуминга для застрявших за рубежом россиян. В лучшем случае предложенная Минкомсвязью мера позволит операторам сохранить для абонентов приемлемое качество связи. Если снизить нагрузку на операторов сейчас, это оградит потребителей от повышения цен, которое могло бы стать инструментом компенсации избыточных затрат, полагает собеседник "РГ".

В Комиссии по связи и информационно-коммуникационным технология РСПП считают логичным распространить снижение платы за частоты и на часть 2021 года.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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