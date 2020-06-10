Сотовые операторы сэкономят три миллиарда рублей на плате за радиочастоты

Минкомсвязь предлагает в три раза снизить плату за радиочастотный спектр за III и IV кварталы 2020 года, на этом телеком-операторы смогут сэкономить около 3 млрд рублей. Проект приказа об этом опубликован для общественного обсуждения.

Опрошенные "РГ" операторы ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2), разумеется, единодушно инициативу поддержали, рассчитывая, что смогут направить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры связи.

Из-за пандемии отрасль столкнулась с серьезными проблемами, и регуляторные инициативы, направленные на снижение издержек компаний, сейчас крайне необходимы. Затраты операторов значительно выросли за счет увеличившегося трафика - по отдельным направлениям рост составил до 60%. Выручка при этом, утверждает собеседник "Российской газеты", в отрасли почти не изменилась из-за внедрения бесплатных опций для абонентов - например, бесплатного роуминга для застрявших за рубежом россиян. В лучшем случае предложенная Минкомсвязью мера позволит операторам сохранить для абонентов приемлемое качество связи. Если снизить нагрузку на операторов сейчас, это оградит потребителей от повышения цен, которое могло бы стать инструментом компенсации избыточных затрат, полагает собеседник "РГ".

В Комиссии по связи и информационно-коммуникационным технология РСПП считают логичным распространить снижение платы за частоты и на часть 2021 года.