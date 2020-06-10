Стартовал новый конкурс на получение мегагрантов

Министерство науки и образования РФ объявило о начале приема заявок на новый конкурс мегагрантов. Они принимаются с 10 июня до 3 августа 2020 года. Мегагранты - часть национального проекта "Наука". Цель программы - привлечь к работе в ведущих российских вузах и институтах авторитетных отечественных и зарубежных ученых. Размер мегагранта - до 90 млн рублей на три года с возможностью продолжения финансирования еще на два года.

За десять лет действия этой программы в России открыты более 270 новых лабораторий, доля молодых ученых в возрасте до 39 лет составляет в среднем 56 процентов. Обладатели мегагрантов опубликовали более 6 тысяч статей в научных журналах, зарегистрировали около 1,5 тысячи патентов на изобретения и научные открытия. С использованием полученных результатов написано более 120 монографий, книг, создано заново или существенно модернизировано более 1100 образовательных курсов.

Программа привлекает в Россию ведущих исследователей. Скажем, лаборатории в нашей стране возглавил нобелевский лауреат Джордж Фитцжеральд Смут, лауреаты Нобелевской премии мира Жан Жузель и Рикардо Валентини, а Жерар Муру получил Нобелевскую премию по физике в 2018 году, уже будучи руководителем лаборатории по программе мегагрантов. В прошлом году конкурс среди ученых и проектов составил более 10 заявок на один мегагрант. От ученых США поступила 41 заявка, от ученых Италии - 34 заявки, Германии - 27 заявок, Великобритании - 24 заявки.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте. Результаты конкурса будут определены до 15 декабря этого года.

Одно из важнейших требований программы - участие региональных вузов и институтов. К примеру, в прошлом году мегагрант выиграла группа ученых из Физико-технического института Крымского федерального университета. Они создают и изучают новые материалы нанофотоники, позволяющие эффективно управлять характеристиками оптического излучения с помощью магнитного поля, а также управлять спинами и намагниченностью материала с помощью света.

Благодаря программе мегагрантов в Россию вернулось большое число российских ученых, имеющих лаборатории в известных научных центрах

- Это новые средства передачи информации, телекоммуникационные системы в которых скорость передачи информации, ее обработки, будет значительно выше, чем то, что мы имеем сейчас, - говорит кандидат физико-математических наук Максим Яворский. - Поэтому узкое место в современных технологиях - обработка больших данных, big data, суперкомпьютеры, искусственный интеллект. Все это требует огромного массива информации, чтобы быстро уметь его передавать, сохранять и обрабатывать. Одно из направлений исследований в рамках мегагранта связано с обработкой нового типа кубитов для квантовых компьютеров. Есть сотни вариантов, но у всех свои недостатки. Мы попытаемся предложить еще один вариант реализации кубита, который возможно будет чем-то лучше аналогов.

Приглашенным ученым в проекте является Игорь Белотелов - признанный лидер в области функциональных материалов для квантовых устройств.

А в Санкт-Петербургском институте высокомолекулярных соединений РАН по программе мегагрантов в 2014 году создана новая лаборатория экспериментального исследования и моделирования полимерных композитов на основе перспективных термопластов для промышленного применения.

- Наши исследования имеют как фундаментальное, так и прикладное значение, - рассказал корреспонденту "РГ" заведующий лабораторией Сергей Ларин. - В общей сложности реализация проекта заняла пять лет, финансирование составило 120 миллионов рублей за пять лет. Одно из направлений работы - это внедрение результатов в промышленность. Благодаря помощи одного из ведущих ученых в этой области - Хосе Кенни из университета Перуджи, Италия, который был руководителем проекта в рамках мегагранта, мы установили контакты с судостроительными компаниями, заинтересованными во внедрении наших разработок.

Кроме того, сейчас институт реализует еще два проекта по программе мегагрантов. В 2016 году наши ученые стали победителями конкурса с проектом "Разработка биосовместимых материалов на основе химически модифицированной целлюлозы" под руководством ведущего ученого Микко Карттунена, а в 2017 году институт привлек московского ученого Сергея Шейко к работе над архитектурным программированием полимерных материалов, имитирующих живые ткани.

Оценивая эффект программы мегагрантов, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подчеркнул в интервью "Российской газете", что она позволила построить эффективное коммуникационное поле между учеными мирового уровня, а новые лаборатории стали кузницей кадров для нашей науки.

- Доля молодежи в лабораториях программы очень велика, в некоторых достигает 80 процентов. А, например, двое из трех молодых ученых, ставших в этом году лауреатами престижной президентской премии в области науки - выходцы именно из "мегагрантских" лабораторий, - заметил министр.

За эти годы программа стала визитной карточкой России в сфере международного научно-технологического сотрудничества. Она способствует интеграции нашей страны в мировую среду, приобрела большое значение не только с научной точки зрения, но и внешнеполитической.

Несомненно, что благодаря программе мегагрантов в Россию из-за рубежа вернулось большое число российских ученых, имеющих авторитет и лаборатории в самых известных мировых научных центрах. Кстати, они отмечают, что программа позволила им сформировать мультидисциплинарные научные коллективы, объединяющие исследователей и аспирантов разного профиля. Они могут вести полный научно-технологический цикл от фундаментальных исследований до внедрения в практику на уровне передовых мировых научных центров.