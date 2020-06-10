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10.06.2020 12:21
Рубрика: В мире

Страны ЕС разошлись во мнениях о помощи пострадавшим от кризиса странам

Текст: Александр Саможнев

В Евросоюзе не могут принять план по оказанию помощи наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса странам. Из-за расхождений во взглядах быстрое соглашение между государствами-членами не ожидается, сообщает телеканал ORF.

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"Предстоит еще много работы, отправные точки по-прежнему разные", - заявил министр финансов Германии Олаф Шольц перед видеоконференцией с коллегами из ЕС. В конце мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд реконструкции в размере 750 миллиардов евро. Прежде всего, помощь будет оказана Италии и Испания, которые больше всех пострадали от пандемии. Две трети денег должны поступать в виде грантов, которые не подлежат возврату, а остальные - займами.

Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
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Ряд стран уже дал понять, что считает объем фонда, предложенный ЕК, чрезмерным. Кроме того, критике подвергается предоставления денежных средств в форме безвозмездных грантов. Так называемая группа "экономных стран", в которую входят Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды, хотят только кредитовать. Они предлагают помогать пострадавшим странам льготными кредитами в течение двух лет. "Мы не можем согласиться с использованием инструментов или мер, ведущих к обобществлению долгов и значительному увеличению бюджета Евросоюза", - заявили представители "экономной четверки".

Некоторые члены ЕС также выражают недовольство, потому что, по их мнению, они не получают достаточно средств. Видео-саммит главы государств и правительств ЕС должен пройти 19 июня. Стороны хотят утвердить соглашение по фонду реконструкции до конца июля до летнего перерыва.

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