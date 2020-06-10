Студенты получили право преподавать в школах

"Российская газета" публикует федеральный закон, который дает возможность старшекурсникам, учащимся по специальностям и направлениям "Образование и педагогические науки", вести уроки в школах. При условии, что они успешно закончили третий курс и прошли промежуточную аттестацию. Студенты других специальностей смогут вести занятия по дополнительным программам, то есть кружки и секции, соответствующие их направлению. При условии, что они закончили два курса и сдали сессию. То есть студент-технарь, скажем, сможет вести "айтишный" кружок, учить детей программировать.

Школа открывает двери для молодых людей, которые лучше понимают современных подростков, находятся с ними на одной «цифровой» волне. Фото: Александр Корольков

- Это отличная возможность, она откроет дорогу студентам к практическим занятиям, поможет им войти в профессию и позволит привлекать все больше талантливой молодежи в педагогическую среду, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Я сам был педагогом и скажу, что когда вы выходите из стен вуза и сразу включаетесь в работу с детским коллективом с полноценным ежедневным расписанием - это требует серьезной подготовки, в том числе и психологической. Возможность влиться в этот процесс постепенно, начиная с нескольких занятий по своему предметному направлению под чутким руководством и наставничеством учителей с богатым опытом - это действительно помогает. Прежде всего здесь возможно использовать потенциал талантливых студентов педагогических университетов.

Студенты получат возможность раннего входа в профессию, найдут оплачиваемую подработку по своему профилю

По мнению ректора НГПУ Алексея Герасева, право официально преподавать в школе позволяет старшекурсникам иметь дополнительный доход, который в том числе может быть направлен и на оплату обучения. Кроме того, приход студентов на подработку позволит смягчить кадровые проблемы школы. А ректор УлГПУ им. И. Н. Ульянова Игорь Петрищев считает, что система образования открывает двери для молодых людей, которые лучше понимают современных подростков, находятся с ними на одной "цифровой" волне.

- Новый закон легализировал уже существующую в разных вариантах практику, которая была жизненно необходима. Студенты получат возможность в период учебы искать оплачиваемую работу по своему профилю. Будущие педагоги смогут оценить правильность своего выбора. Допуск к преподаванию студентов позволит развивать наставничество в школах. А это одна из задач нацпроекта "Образование", - отметила ректор ЛГПУ Нина Федина.

Рейтинг

Опубликован ежегодный список лучших университетов мира от британской компании QS - самого популярного "поставщика" достоверной информации о вузах разных стран. У России удачный год: из 28 российских университетов, попавших в рейтинг QS-2021, 20 улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Но самый заметный скачок - у МГУ имени М.В. Ломоносова. МГУ установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года. Сейчас он занимает 74-е место в мире, поднявшись с предыдущего 84-го места.

Какие еще успехи у России в рейтинге? Четыре российских вуза вошли в топ-250 лучших в мире университетов, включая Томский государственный университет: он поднялся с 268-го на 250-е место. Сразу 18 позиций вверх - максимальный подъем для наших в топ-250! А там, кроме МГУ и ТГУ еще Санкт-Петербургский госуниверситет (9 позиций вверх) и Новосибирский государственный университет (3 позиции вверх).

В этом году в глобальный рейтинг вернулся Алтайский государственный университет, а впервые вошли Санкт-Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ, Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и Пермский госуниверситет.

12 российских вузов вошли в сотню лучших в мире по соотношению "студент - преподаватель".

Рейтинг оценивает и "индекс цитируемости". На первом месте среди россиян в этом году здесь Новосибирский госуниверситет.

По мнению руководителя исследовательского департамента QS Бена Саутера, Россия - одна из историй успеха современного высшего образования. Но российская высшая школа сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, необходимо улучшать контакт с работодателями: выпускники вузов должны быть готовы к вызовам рынка труда XXI века. А во-вторых, нужно активно работать над тем, чтоб российское научное сообщество на мировой арене становилось заметнее.

Подготовила Мария Агранович