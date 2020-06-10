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10.06.2020 15:51
Рубрика: В мире

Супругу Елизаветы II исполнилось 99 лет

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Matt Dunham Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AP Photo/Matt Dunham

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип отмечает сегодня 99-летие. Как отмечает The Guardian, из-за пандемии коронавируса вот уже почти три месяца королевская чета соблюдает режим изоляции в Виндзорском замке (как и обслуживающий их персонал). А потому праздновать знаменательную дату они будут скромно, по-домашнему. По некоторым данным, принц Филип сам просил не уcтраивать никаких торжеств, желая в этот день съесть "простой обед" вместе с венценосной супругой.

Гостей они не ожидают, поздравления даже от членов собственной семьи именинник принимает с помощью программы видеозвонков. Впрочем, поздравляют его не только лично. Радио BBC 4 исполнило сегодня утром государственный гимн в его честь.

Ранее принц Чарльз выразил сожаление, что не сможет обнять в этот день отца, по которому очень скучает.

Фото: Mark Blinch/Reuters
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Интересно, что брак королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филипа длится уже 72 года, что является рекордом в Великобритании. В мае 2017 года принц сложил свои полномочия в качестве представителя монаршего дома.

Стоит отметить, что и королева в этом году скромно отпраздновала свой день рождения (он был в апреле). Из-за пандемии был отменен традиционный салют. Торжества по случаю "официального дня рождения" монарха, который по давней традиции отмечается в июне и сопровождается красочным парадом, в этом году ограничатся лишь скромной военной церемонией в Виндзорском замке. За время кризиса Елизавета II дважды обращалась к нации, призывая к единству и решимости в борьбе с коронавирусом.

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