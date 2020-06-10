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10.06.2020 18:18
Рубрика: Общество

Таинственный тевтонский замок на границе с Россией просветили радаром

Текст: Денис Передельский
Фото: Ryszard Biel / Instytut Archeologii UKSW w Warszawie / Nauka w Polsce Фото: Ryszard Biel / Instytut Archeologii UKSW w Warszawie / Nauka w Polsce
Фото: Ryszard Biel / Instytut Archeologii UKSW w Warszawie / Nauka w Polsce

Польские археологи применили георадар для изучения замка Тветонского ордена, расположенного в городке Эльблонге недалеко от границы с Калининградской областью России. Сканирование должно положить конец столетнему спору о том, каким изначально было это сооружение.

Как сообщает Nauka w Polsce, георадар ученые использовали для того, чтобы "просветить" землю под одной из башен этого замка и выявить древние фундаменты и остатки не дошедших до наших времен сооружений. Технология позволяет совершать такие открытия без традиционных раскопок при помощи лопаты.

Фото: wikipedia.org
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В результате ученые выявили подземные аномалии, которые, вероятно, являются остатками фундамента юго-восточной угловой башни внешнего периметра и части его южного крыла. В свою очередь, к югу от него найдены следы рва.

На этом первый этап исследования был завершен. Второй стартует в ближайшие дни. Ученые хотели предварительно убедиться в том, что данный метод исследования эффективен. Оказалось, что он отлично работает при поиске каменных фундаментов.

Считается, что тевтонский замок в Эльблонге был построен из кирпича в стиле бейли - одном из двух самых распространенных архитектурных стилей средневековых крепостей. Возводить его начали в 1246 году, а строительство растянулось на несколько десятилетий. Он почти полностью был разрушен Прусским союзом в 1454 году - только подземелье и несколько зданий сохранились до наших дней.

"Уже более 100 лет ведутся дискуссии о форме и размерах этого замка, - говорит Лех Травицки, директор Археологического и исторического музея в Эльблонге. - Более ранние раскопки проводились в ограниченном масштабе. Тогда были обнаружены руины фундамента, но мы так и не смогли получить полное представление о масштабах и внешнем виде замка. Теперь, благодаря данным георадара, это станет возможным".

Некоторые историки говорят, что данный замок считался самым красивым в Пруссии после замка в городе Мальборке. Возможно, он даже послужил прообразом при строительстве замка в Мальборке, возведенном на 30 лет позже, и других крепостей в этом районе.

Из более ранних исследований известно, что главным зданием в замке был так называемый монастырский дом. Он представлял собой просторную кирпичную конструкцию, выполненную в форме неправильного четырехугольника с четырьмя застроенными крыльями.

По мнению ряда ученых, монастырский дом в Эльблонге был крупнейшим зданием такого типа, когда-либо построенным в Пруссии. А сам город Эльблонг был одним из важнейших центров Тевтонского ордена на начальном этапе пребывания монахов в Пруссии.

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