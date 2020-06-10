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10.06.2020 13:21
Рубрика: В мире

Текущий год объявлен самым худшим в истории гражданской авиации

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Charlie Riedel Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Текущий год станет самым тяжелым в истории гражданской авиации. Ежедневные потери превышают 200 миллионов евро. Авиакомпании по всему миру потеряют 74 миллиарда евро в 2020 году и еще около 14 миллиардов в следующем при условии отсутствия второй волны коронавируса и введения новых карантинных мер.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), авиационной сфере потребуется по меньшей мере два-три года, чтобы выйти на объемы перевозок и производства авиалайнеров до кризисного периода. Страдают не только перевозчики, но и производители. На фоне кризиса заказы новых машин сократились на 80-90 процентов.

"Меры, которые уже применяются на борту авиалайнеров, являются вполне адекватными", - цитирует Euronews главу IATA Александра де Жюньяка. Худшее уже позади, считает он. Однако чиновник призвал не вводить тотальный карантин для скорейшего восстановления отрасли.

Между тем стало известно о том, что Франция предоставит пакет помощи для авиапромышленности в размере 15 миллиардов евро. "Если бы мы не вмешались прямо сейчас, число рабочих мест сократилось бы на треть. Это примерно 100 тысяч из 300 тысяч человек, прямо или косвенно занятых в отрасли", - заявил министр финансов Брюно ле Мэр.

Кроме того, Еврокомиссия одобрила пакет помощи правительства Германии концерну Lufthansa объемом в 9 миллиардов евро. В рамках защиты конкуренции перевозчик обязуется уступить в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена 4 стояночных места для самолетов и 24 взлетных и посадочных слота.

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