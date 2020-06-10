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10.06.2020 02:54
Рубрика: В мире

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для обеспечения полярной безопасности и американских национальных интересов в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в соответствующем меморандуме главы государства.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В документе указан срок - 2029 финансовый год (начнется в октябре 2028 года). Трамп поручил специалистам изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды, и риски полярного ледокольного флота, состоящего из трех ледоколов тяжелого класса, пишет РИА Новости. Предполагается и строительство судов среднего класса, но их число не уточняется.

Хозяин Белого дома также дал указание изучить возможность аренды ледоколов у других стран на то время, пока США не обзаведутся собственным ледокольным флотом. Пока же у Соединенных Штатов есть только один тяжелый ледокол Polar Star и один средний Healy.

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