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10.06.2020 08:32
Рубрика: В мире

Трамп распорядился милитаризировать присутствие США в Арктике и Антарктике

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп распорядился милитаризировать присутствие США в Арктике и Антарктике, чтобы противостоять возможностям РФ и КНР. С этой целью будет создан полноценный ледокольный флот к 2029 году. Об этом идет речь в меморандуме, направленном Белым домом во вторник в министерства обороны, внутренней безопасности, а также в бюджетное управление.
Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS

По оценке Guardian, американская администрация собирается более агрессивно подходить к борьбе с Россией и Китаем за полярные ресурсы. В документе содержится призыв разработать соответствующий план в течение 60 дней. Ледокольный флот США, по замыслу главы Белого дома, должен включать не менее трех тяжелых ледоколов, которые должны быть построены к 2029 году. Кроме того, рекомендации касаются создания двух новых баз поддержки ледокольного флота в США и двух на иностранной территории. При этом Пентагону поручается предложить возможные места для будущих баз.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В меморандуме предлагается рассмотреть любые варианты усиления американского присутствия в Арктике, которые охватывают "весь спектр задач национальной и экономической безопасности, включая содействие разведке и эксплуатации ресурсов, а также прокладку и обслуживание подводных кабелей". "Эти варианты должны определять оптимальное количество и тип ледоколов полярной безопасности для обеспечения постоянного американского присутствия как в Арктике, так и в соответствующих случаях в антарктических регионах", - отмечается в документе.

Дата 2029-го года соответствует году, когда суда Береговой охраны, такие как средний ледокол Healy и Polar Star должны быть выведены из эксплуатации. В апреле 2019 года Береговая охрана объявила, что подписала контракт на 746 миллионов долларов с VT Halter Marine из Миссисипи, на детальное проектирование и конструкцию ее полярного катера безопасности - первого из тяжелых ледоколов. Согласно отчету Службы исследований конгресса, Береговая охрана в бюджетном плане на 2021 год, который уже представлен на Капитолий, взяла обязательство, что сможет полностью профинансировать создание второго полярного катера безопасности.

Сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан, член комитета сената по вооруженным силам, призывавший Белый дом направить больше военных ресурсов в Арктику, заявил, что меморандум Трампа "придаст вес" продолжающимся усилиям по наращиванию арктического присутствия США. "Наши противники значительно опережают Соединенные Штаты, когда речь заходит об арктической инфраструктуре. У нас есть всего один тяжелый и один средний ледоколы полярного класса", - сказал Салливан, добавив, что внес законопроект "О стратегическом арктическом военно-морском фокусе", чтобы "развить возможности и места базирования, необходимые для поддержки постоянного присутствия Соединенных Штатов в Арктике". Отметим, что на февральском слушании перед подкомитетом по транспорту и морской безопасности заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Майкл Мерфи заявил, что "северный фланг НАТО должен вновь привлечь внимание Соединенных Штатов и их союзников".

Между тем, эксперты военного портала Marine Corps Times отмечают, что США, скорее всего, будут расширять свое присутствие в Арктике, плотно сотрудничая с властями Канады, Финляндии и Швеции. Финляндия, которая утверждает, что "спроектировала около 80 процентов мировых ледоколов" и произвела "около 60 процентов" мирового флота, надеялась в течение многих лет выйти на американский рынок. Возможность лизинга может ускорить этот процесс для Хельсинки. Вместе с тем, эксперты прогнозируют определенные проблемы с Законом Джонса, которые могут затруднить Америке прямую покупку финского ледокола в будущем.

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