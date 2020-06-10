Новости

На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
Таинственный тевтонский замок на границе с Россией просветили радаром 18:18
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию 18:17
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек 18:08
В Крыму мать осудили за "воспитание" 14-летнего сына кочергой 18:08
Глава Крыма оценил шансы террористических атак с Украины 18:02
В Арктике возродят систему мониторинга вечной мерзлоты 17:40
Haval назвал новый кроссовер "Большой собакой" 17:25
В Германии в 2000-летней яме с мусором нашли фигурку богини Исиды 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 18:55
Рубрика: Экономика

Путевки уйдут на второй круг

Туроператорам разрешено переносить туры, приобретенные до пандемии
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Для туроператоров де-юре закреплена принципиальная возможность переносить туры вместо выплат компенсаций клиентам, если их выполнение стало невозможным из-за введения ЧС или режима повышенной готовности. Это предусматривает закон, включающий неотложные меры по обеспечению устойчивого развития экономики. Его публикует "Российская газета".
Чемодан, собранный в несостоявшийся тур, можно отложить на будущее. Фото: Сергей Михеев Чемодан, собранный в несостоявшийся тур, можно отложить на будущее. Фото: Сергей Михеев
Чемодан, собранный в несостоявшийся тур, можно отложить на будущее. Фото: Сергей Михеев

В частности, правительство получает право установить правила возврата туроператорами денег за аннулированные туры или переноса туров, приобретенных до 31 марта 2020 года, на более поздний срок - вплоть до конца 2021 года. Туристу должны предоставить равнозначный турпродукт.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В России появится нацпроект по внутреннему туризму

Подобные правила установлены и для пассажирских перевозок. Авиакомпании получают право в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения и возвратить деньги за билет в порядке и в сроки, которые установит правительство. Те же правила применяются к железнодорожным и морским перевозкам. Автоперевозчики могут менять маршрут или прекращать перевозки.

По данным Ассоциации туроператоров России в этом году из-за пандемии не смогли воспользоваться уже оплаченными турами не менее 200 тысяч россиян. Возможность перенести эти туры на более поздний срок позволит туроператорам выполнить свои обязательства перед туристами, отметили ранее в Ростуризме. Единовременный возврат туристам денег привел бы к банкротствам туроператоров. Предоплаты, которые внесли туристы, в основном уже распределены между гостиницами и авиакомпаниями, поэтому чаще всего вернуть деньги обратно туристам невозможно, поясняли в Ростуризме. Около 70% туристов соглашаются получить сертификаты на туры, отметил президент Союза турагентств Сергей Голов.

Экономика Туризм Комментарии к документам

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки