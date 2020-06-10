Для туроператоров де-юре закреплена принципиальная возможность переносить туры вместо выплат компенсаций клиентам, если их выполнение стало невозможным из-за введения ЧС или режима повышенной готовности. Это предусматривает закон, включающий неотложные меры по обеспечению устойчивого развития экономики. Его публикует "Российская газета".

В частности, правительство получает право установить правила возврата туроператорами денег за аннулированные туры или переноса туров, приобретенных до 31 марта 2020 года, на более поздний срок - вплоть до конца 2021 года. Туристу должны предоставить равнозначный турпродукт.

Подобные правила установлены и для пассажирских перевозок. Авиакомпании получают право в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения и возвратить деньги за билет в порядке и в сроки, которые установит правительство. Те же правила применяются к железнодорожным и морским перевозкам. Автоперевозчики могут менять маршрут или прекращать перевозки.

По данным Ассоциации туроператоров России в этом году из-за пандемии не смогли воспользоваться уже оплаченными турами не менее 200 тысяч россиян. Возможность перенести эти туры на более поздний срок позволит туроператорам выполнить свои обязательства перед туристами, отметили ранее в Ростуризме. Единовременный возврат туристам денег привел бы к банкротствам туроператоров. Предоплаты, которые внесли туристы, в основном уже распределены между гостиницами и авиакомпаниями, поэтому чаще всего вернуть деньги обратно туристам невозможно, поясняли в Ростуризме. Около 70% туристов соглашаются получить сертификаты на туры, отметил президент Союза турагентств Сергей Голов.