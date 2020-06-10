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10.06.2020 09:09
Рубрика: Экономика

В 2020 году ожидается самое сильное падение мирового спроса на газ

Текст: Александр Проценко

Мировое энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз на ожидаемое в 2020 году крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ - на 150 миллиардов кубометров, или на 4%.

"В 2020 году мировой рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса в своей истории... Ожидается рекордное падение спроса на природный газ, пандемия COVID-19 поражает и без того ослабленный рынок... Мировой спрос на природный газ может сократиться примерно на 150 миллиардов кубометров в год, или на 4% в годовом исчислении", - говорится в докладе агентства по рынку газа.

Фото: РИА Новости
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Агентство отмечает, что последнее резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году - тогда он упал на 2%. Зато в 2019 году мировое потребление газа выросло на 1,8%, или на 70 миллиардов кубометров. Теперь ожидается откат.

"Сокращение потребления природного газа ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии", - пишет агентство.

Однако при этом МЭА ожидает, что большая часть потерянного в 2020 году спроса будет восстановлена в 2021 году. Особо активный рост спроса ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ. По расчетам аналитиков МЭА, развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут восстановить большую часть своих потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.

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