В Госдуме доработают проект о мобильной торговле

В результате пандемии коронавируса многие малые участники рынка розничной торговли серьезно пострадали, и необходимы меры, чтобы их поддержать. В связи с этим глава Минпромторга Денис Мантуров призвал депутатов вернуться к обсуждению законопроекта о регулировании нестанционарной торговли. Спикер ГД Вячеслав Володин в ответ заявил о доработке проекта.

Эта тема обсуждалась на правительственном часе с участием министра.

Проект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму правительством РФ еще в 2018 году, напомнил собеседник депутатов.

- Коронавирус заканчивается - значит люди должны иметь возможность выбора, где купить свою продукцию, - заявил Мантуров.

Даже продуктовая торговля в ходе пандемии показал минус 9%, сообщил он. И это - несмотря на мартовский ажиотаж. При этом мелкие торговые объекты пострадали больше всего - люди шли в крупные супермаркеты, гипермаркеты, добавил Мантуров.

Следует принять документ как можно скорее. "Мы посчитали, что данный закон позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить объемы поставки через данный формат как минимум на 4,5 тыс. тонн своей продукции, - заявил министр. - То есть мы всю цепочку таким образом сможем с вами поддержать".

Речь также идет об инвестициях - в данном сегменте на пять лет вперед это примерно 220 млрд рублей. Как пояснил Вячеслав Володин, рассмотрение законопроекта было отложено после консультаций с правительством и Советом Федерации.

- Ожидаем поправки, которые правительство должно было внести, - сказал он. - Если мы примем решение к нему вернуться, будет правильно создать рабочую группу.

Ее возглавит вице-спикер ГД Алексей Гордеев, пояснил Володин. "Тогда оперативно включимся в работу и попробуем законопроект рассмотреть в течение весенней сессии", - отметил спикер.

Проект, в числе прочего, устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на пять лет с их продлением без последующих торгов. А еще легализуются автолавки и фудтраки, что даст дополнительный стимул для автопрома.