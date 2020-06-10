Во французском языке есть слово fragile. Найти ему русский эквивалент трудно, ибо fragile означает тонкость и хрупкость одновременно, причем в отношении не вещей, а человеческой натуры. Слово fragile кажется самым точным и необходимым, когда вспоминаешь об Экзюпери.

Антуан родился в Лионе в семье старинного рыцарского происхождения, и хотя его отец был всего лишь страховым инспектором, они жили в родовом замке Сен-Морис де Реман (Saint-Maurice-de-Remens).

В 1932 году семья за символическую сумму продала ветшающее фамильное гнездо местной школе. В конце концов замок пришел в запустение. К счастью, десять лет назад в нем решено было устроить музей Экзюпери - последнего рыцаря ХХ века.

Его доспехами была алюминиевая обшивка легких почтовых самолетов. И обложки книг. Все его романы - о крестовых походах сердца. О свободе остаться там, где тяжело. С теми, кому плохо.

Потерпев аварию в Ливийской пустыне, где человек без воды испаряется за девятнадцать часов, Антуан говорил своему товарищу по несчастью, механику Прево: "Это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет".

Отправляясь на фронт Второй мировой войны, он, списанный медиками из авиации и по возрасту, и по состоянию здоровья, пишет жене: "Я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью: этот способ - не уклоняться от страдания".

Его любимым временем суток было раннее утро, когда механики протирают глаза и расчехляют винты самолетов, а пилот идет к синоптикам за сводкой погоды. 31 июля 1944 года в восемь часов сорок пять минут самолет майора де Сент-Экзюпери поднялся в воздух и ушел в направлении Лиона.

В последних письмах Экзюпери много мыслей, адресованных потомкам. Он знал, с каким хаосом мы столкнемся.

Видимость доброты на Земле снизилась до критической. Жизнь стала похожа на посадку самолета вслепую. Душа не видит, куда ей приземлиться.

Но рядом - Экзюпери. Ему не впервой.

Голос Экзюпери

"Дураки очень опасны..."

- До чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда ему в голову не придет такой поворот мысли, какой приходил в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу.

- По мне, пусть лучше будет продано сто экземпляров книги, за которые я не краснею, чем шесть миллионов экземпляров пачкотни. Это не что иное, как правильно понятый эгоизм, потому что сто экземпляров подействуют сильнее, чем шесть миллионов. Обожествление количества - очередной современный миф.

- Ах, генерал, весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни ХV века, чтобы измерить глубину нашего падения! Все, что нам осталось - это голос, которым вещает робот пропаганды. Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота. И сами превращаются в роботов.

- Жизнь духа начинается там, где видимое бытие рождается из чего-то, что выше составляющих его элементов.

- Я ненавижу эпоху, сделавшую человека тихой, вежливой и покорной скотиной. И нас заставляют признать в этом моральный прогресс.

- Дураки очень опасны. И еще интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность - это дорога. А сто дорог разом - уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние.

- Я ничего не могу купить на деньги такого, что стоило бы дороже, чем удовольствие сказать то, что я хотел.

Стихи из конверта

И сразу ночь вселенская растает

Антуану Экзюпери

Бьют в небе родники - и после смерти

Из них струится молчаливый свет.

Его в ладонях, будто бы в конверте,

Несем туда, где света вовсе нет.

И пусть его надолго не хватает,

Но лишь кольнет лучом он сердце тьмы -

И сразу ночь вселенская растает,

И до рассвета не погибнем мы.

Николай Забелкин

Москва

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru