Новости

Патрульные в Ступино спасли людей из горящего дома 09:15
Воздух в Москве сможет прогреться до рекорда 09:10
В 2020 году ожидается самое сильное падение мирового спроса на газ 09:09
В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт 09:07
Lada сертифицировала обновленный Largus: можно выпускать 09:02
Саакашвили предупредил об угрозе дезинтеграции Украины 08:56
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость 08:41
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России 08:39
В Томске возбудили дело о гибели вахтовика в обсерваторе 08:19
Врач рассказала, как распознать опасную для здоровья клубнику 08:04
Туристам предложили экскурсии к затонувшим дальневосточным кораблям 08:03
"Москвич-410". Кроссовер СССР, который сейчас не встретишь 08:00
На Камчатке собакам запретили лаять в квартирах с 8 вечера до 9 утра 07:49
Канада и США намерены продлить режим закрытия границы до конца июля 07:37
Попова заявила о сохранении масочного режима на всей территории России 07:21
В Бурятии открылись кафе и рестораны 07:18
Ученые раскрыли тайну древней покинутой крепости Пор-Бажин в Туве 07:00
В Минобороны рассказали о добровольцах для проверки вакцины от COVID-19 06:48
Власти США снова разрешили спортивную охоту на медвежат на Аляске 06:48
ВОЗ: Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания 06:23
Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось 06:05
Вокруг Белого дома снимут временные защитные ограждения 05:55
ВМС США запретили использовать флаг конфедератов 05:40
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6 км 05:15
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 06:04
Рубрика: Культура

Последний рыцарь

120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 125(8179)
Во французском языке есть слово fragile. Найти ему русский эквивалент трудно, ибо fragile означает тонкость и хрупкость одновременно, причем в отношении не вещей, а человеческой натуры. Слово fragile кажется самым точным и необходимым, когда вспоминаешь об Экзюпери.
Его любимым временем суток было раннее утро, когда механики расчехляют винты самолетов. Фото: GettyImages Его любимым временем суток было раннее утро, когда механики расчехляют винты самолетов. Фото: GettyImages
Его любимым временем суток было раннее утро, когда механики расчехляют винты самолетов. Фото: GettyImages

Антуан родился в Лионе в семье старинного рыцарского происхождения, и хотя его отец был всего лишь страховым инспектором, они жили в родовом замке Сен-Морис де Реман (Saint-Maurice-de-Remens).

В 1932 году семья за символическую сумму продала ветшающее фамильное гнездо местной школе. В конце концов замок пришел в запустение. К счастью, десять лет назад в нем решено было устроить музей Экзюпери - последнего рыцаря ХХ века.

Его доспехами была алюминиевая обшивка легких почтовых самолетов. И обложки книг. Все его романы - о крестовых походах сердца. О свободе остаться там, где тяжело. С теми, кому плохо.

Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже

Потерпев аварию в Ливийской пустыне, где человек без воды испаряется за девятнадцать часов, Антуан говорил своему товарищу по несчастью, механику Прево: "Это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет".

Отправляясь на фронт Второй мировой войны, он, списанный медиками из авиации и по возрасту, и по состоянию здоровья, пишет жене: "Я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью: этот способ - не уклоняться от страдания".

Его любимым временем суток было раннее утро, когда механики протирают глаза и расчехляют винты самолетов, а пилот идет к синоптикам за сводкой погоды. 31 июля 1944 года в восемь часов сорок пять минут самолет майора де Сент-Экзюпери поднялся в воздух и ушел в направлении Лиона.

В последних письмах Экзюпери много мыслей, адресованных потомкам. Он знал, с каким хаосом мы столкнемся.

Видимость доброты на Земле снизилась до критической. Жизнь стала похожа на посадку самолета вслепую. Душа не видит, куда ей приземлиться.

Но рядом - Экзюпери. Ему не впервой.

Голос Экзюпери

"Дураки очень опасны..."

- До чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда ему в голову не придет такой поворот мысли, какой приходил в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу.

- По мне, пусть лучше будет продано сто экземпляров книги, за которые я не краснею, чем шесть миллионов экземпляров пачкотни. Это не что иное, как правильно понятый эгоизм, потому что сто экземпляров подействуют сильнее, чем шесть миллионов. Обожествление количества - очередной современный миф.

Фото: Екатерина Манойло
Василий Авченко: Открытый, объединенный мир оказался слишком уязвим

- Ах, генерал, весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни ХV века, чтобы измерить глубину нашего падения! Все, что нам осталось - это голос, которым вещает робот пропаганды. Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота. И сами превращаются в роботов.

- Жизнь духа начинается там, где видимое бытие рождается из чего-то, что выше составляющих его элементов.

- Я ненавижу эпоху, сделавшую человека тихой, вежливой и покорной скотиной. И нас заставляют признать в этом моральный прогресс.

- Дураки очень опасны. И еще интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность - это дорога. А сто дорог разом - уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние.

- Я ничего не могу купить на деньги такого, что стоило бы дороже, чем удовольствие сказать то, что я хотел.

Стихи из конверта

И сразу ночь вселенская растает

Антуану Экзюпери

Бьют в небе родники - и после смерти

Из них струится молчаливый свет.

Его в ладонях, будто бы в конверте,

Несем туда, где света вовсе нет.

И пусть его надолго не хватает,

Но лишь кольнет лучом он сердце тьмы -

И сразу ночь вселенская растает,

И до рассвета не погибнем мы.

Николай Забелкин

Москва

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Культура Литература Календарь поэзии

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России
В Минобороны рассказали о добровольцах для испытаний вакцины от коронавируса
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии