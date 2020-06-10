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10.06.2020 13:02
Рубрика: В мире

В Испании установили правила жизни после карантина

Текст: Юрий Когалов
Власти Испании разработали правила, по которым жители страны будут жить после окончания карантина. Этот период, условно называемый "новой нормальностью", начнется 21 июня и продлится до тех пор, пока не изобретут вакцину от коронавируса или врачи не определят точный метод лечения инфекции.

Согласно планам, в пиренейском королевстве будут сняты все ограничения на передвижение, как только все провинции завершат четвертый этап выхода из карантина. В 29 провинциях из 50 это произойдет 21 июня (именно поэтому эта дата и была взята за точку отсчета), через неделю карантин будет снят еще в почти 20 провинциях. Дольше всего ограничения продержатся в Мадриде, Барселоне и Кастилии и Леоне, на третий этап они перешли только в минувший понедельник, с учетом того, что каждая фаза длится две недели, вернутся эти территории к почти нормальной жизни лишь в начале июля.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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Чтобы избежать возможного заражения коронавирусом, испанцам рекомендовано регулярно мыть руки и держать дистанцию в 1,5 метра с другими людьми (изначально речь шла о двух метрах, но после долгих обсуждений с различными партиями власти пошли на уступку). Если это расстояние невозможно соблюсти, жители королевства будут обязаны носить маски. Нарушителю грозит штраф в 100 евро. Впрочем, некоторые местные власти стараются, чтобы подобное не происходило. Так, в Мадриде бесплатно раздают респираторы, срок использования которых можно спокойно растянуть до двух недель (для тысяч людей, оставшихся без работы из-за карантина, это очень существенное подспорье). Правда, акция скоро закончится. Власти столицы закупили лишь 14 миллионов респираторов, половину из них раздали еще в мае (по одной в одни руки).

Власти Испании также намерены провести ПРЦ-тестирование всех, у кого проявляются симптомы, соответствующие коронавирусу, а также разработать меры, которые гарантируют работоспособность системы здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций (как показали минувшие события, в определенный момент больницы не смогли справиться с наплывом пациентов).

Указ, в котором все это прописано, теперь должны утвердить депутаты, но с учетом ранее проведенных переговоров, это, скорее всего, будет формальностью.

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