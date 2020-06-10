Новости

В театре "Современник" прокомментировали ДТП с Ефремовым 11:03
Уральцы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому 11:02
Испанский курорт "обкатает" новые правила социального дистанцирования на немцах 10:58
Под Тверью найдена мертвой девочка-подросток 10:58
В Забайкалье арестовали мужчину, убившего подростка и ранившего пятерых 10:56
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в "Спартак" 10:55
Китай начал испытания вакцины из антител для нейтрализации коронавируса 10:54
"Загробный" роман Бориса Акунина "Там..." станет сериалом 10:52
В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски 10:50
Верховный лама Тувы госпитализирован с коронавирусом 10:48
Анастасия Ракова: В столичных поликлиниках возобновится капремонт 10:31
Юрий Лоза поделился мыслями о ДТП с Михаилом Ефремовым 10:30
Ушел из жизни известный кубанский журналист Виктор Мальчевский 10:30
В Израиле отменили закон о легализации поселений на палестинской территории 10:28
В Башкирии полицейских осудили за выбивание показаний 10:27
"Бумеранг" поступит на госиспытания в текущем году 10:27
Назначены досрочные выборы губернатора Севастополя 10:26
Минск: БГУ значительно подрос в мировом рейтинге QS 10:24
Под Туапсе сгорели пять двухэтажных гаражей 10:24
В каждом поезде на МЦК есть "вагон тишины" 10:23
С 15 июня в Крыму откроются кафе и рестораны 10:22
Власти Москвы: Пикники в парках пока не разрешены 10:14
СМИ: ФК "Спартак" намерен приобрести форварда "Флумименсе" Маркоса Пауло 10:14
Уральский вуз поднялся на 33 строчки в рейтинге университетов мира 10:14
Россия построит в Таджикистане пять новых школ 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 10:28
Рубрика: В мире

В Израиле отменили закон о легализации поселений на палестинской территории

Текст: Лейла Зеленкова

Верховный суд Израиля (Высший суд справедливости) отменил закон, который разрешал постройку более 4 тысяч домов для поселенцев на частной территории Западного берега.

В Палестине пригрозили Израилю объявлением независимости в границах 1967 года

Группа из девяти судей проголосовала за отмену закона 2017 года, согласно которому поселенцы могут оставаться на своей земле, если их дома будут построены в соответствии с указанием государства. Восемь судей проголосовали "за" и один "против".

Правозащитные организации говорят, что закон 2017 года узаконил более 50 укрепленных еврейских поселений и около 4 тысяч домов, построенных без одобрения правительства.

Закон "ущемляет права собственности палестинских жителей, отдавая предпочтение имущественным интересам израильских поселенцев", - заявила в решении группы председатель Верховного суда Израиля Эстер Хают.

Против отмены закона выступила правящая партия "Ликуд", назвав действия Верховного суда "прискорбными" и заявив, что суд вмешался в "важный закон поселенческой политики и ее будущего". Партия Биньямина Нетаньяху будет добиваться повторного принятия закона.

А вот новый союзник "Ликуда" - партия "Кахоль-Лаван" - напротив, одобрила действия суда, заявив, что "закон противоречил Конституции Израиля и его последствия были известны ранее, еще на момент принятия данного закона".

Палестина не приняла налоговые отчисления от Израиля

Правительство Нетаньяху активно старается выполнить свои обязательства по предоставлению суверенитета еврейским поселениям на Западном берегу Иордана. Главное обсуждение планируется провести 1 июля, но остается неясным, будет ли поддерживать план нынешнего правительства его главный союзник - США.

Ранее Палестина отвергла "самое детализированное предложение" президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, согласно которому большинство израильских поселений будут включены в "близ израильскую территорию".

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Трамп распорядился милитаризировать присутствие США в Арктике и Антарктике
Попова заявила о сохранении масочного режима
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии