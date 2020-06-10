В Кремле назвали подтвердившие участие в Параде Победы страны

В Кремле назвали государства, лидеры которых подтвердили свой визит на Парад Победы 24 июня в Москву. Список предварительный, подтверждения от других гостей ожидается со дня на день.

Это Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Сербия, Хорватия, Абхазия и Южная Осетия, перечислил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть предварительный список, сейчас работа ведется", - заметил представитель Кремля.

От нескольких лидеров Москва ожидает подтверждение со дня на день.

Президенту Украины приглашение не направлялось. "Акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать к нашей радости", - сказал Песков. Украина не участвует в СНГ де-факто и во многом де-юре, ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы, заметил он.