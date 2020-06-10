В Минобороны рассказали о добровольцах для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи продолжают подготовку к началу этапа клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в среду рассказали в Минобороны России.

"Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины ранее были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие - офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту. А в состав второй группы отобрали добровольцев среди гражданских лиц", - пояснили в военном ведомстве.

В настоящее время все участники проходят всестороннее медицинское обследование. Непосредственно к испытаниям они будут допущены только после обследования и получения медицинских заключений специалистов о соответствии их здоровья всем необходимым требованиям.

В Минобороны напомнили, что добровольцы принимают участие в клиническом исследовании лекарственного препарата, специально разработанного для профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных биологических факторов и в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"4-го и 9-го июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих, среди которых 10 медработников", - отметили в Минобороны.

Подчеркивается, что изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медперсоналу.

С 10 июня группа гражданских добровольцев, ранее изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается на территории Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

"Состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами госпиталя. Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей", - рассказали в военном ведомстве.

При этом военные еще раз напоминают, что отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники - офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медучреждений Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что участие контрактников в испытаниях вакцины полностью соответствует требованиям российского законодательства.

Справка "РГ"

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводятся военными совместно Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных ранее проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

26 мая текущего года в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил, что в настоящее время осуществляется разработка рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется завершить до конца июля этого года.