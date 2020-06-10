В Париже объявлен план по поддержке аэрокосмической отрасли

Французские власти намерены профинансировать национальное авиастроение. Так уж сложилось, что самой стабильной отраслью французской экономики вплоть до нынешних времен была аэрокосмическая. Целый букет успешно развивающихся компаний, где занято более 300 тысяч высококвалифицированных инженеров, техников, рабочих. Только за счет продаж на внешних рынках они ежегодно приносили доход в несколько десятков миллиардов евро. И конечно же, предмет национальной гордости - прямой конкурент американской корпорации Boeing, концерн Airbus, на заводах которого собирают без малого половину всех средне- и дальнемагистральных пассажирских лайнеров мировой воздушной флотилии.

Но так было до коронавирусной пандемии. Прикованные к земле самолеты, пустые аэропорты, сокращение заказов. Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, "кризис резко остановил длившееся 30 лет успешное развитие авиастроения", как, впрочем, и многих других секторов промышленности. Назвав ситуацию крайне опасной, министр представил государственный план по спасению отрасли, предусматривающий финансовую помощь в 15 миллиардов евро.

"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации по спасению авиастроения. Если мы это не сделаем, то в ближайшие полгода треть персонала отрасли рискует оказаться без работы", - подчеркнул министр.

Куда конкретно будет направлена массированная господдержка? Семь миллиардов получает один из главных клиентов авиастроителей - национальная авиакомпания Air France, что, в частности, позволит ей закупить, как и планировалось ранее, 98 авиалайнеров Airbus А220 и А350.

Создается специальный фонд в миллиард евро, который удержит на плаву сотни специализированных мелких и средних предприятий, занятых в авиационной области. Более трех миллиардов евро будет вложено в финансирование научных исследований. Причем половина этой суммы, как уточнил Брюно Ле Мэр, предназначается для разработки нового "экологически дружественного" самолета на водородных топливных элементах. Ожидается, что он появится уже в 2035 году.

Авиастроение - далеко не единственная отрасль, на выручку которой сейчас приходит французское правительство

Более того, отрасль, как и в начале пандемии, будет иметь возможность получать казенные займы на льготных условиях и государственные гарантии во внешнеторговых сделках. Это уже не говоря о том, что для занятого в отрасли персонала сохраняется оплачиваемый казной режим временной безработицы.

Также объявлено, что посильное содействие авиастроению окажет и министерство обороны. Оно перенесло на этот год закупку авиатехники на 600 миллионов евро, что было запланировано на более поздний срок.

Авиастроение - далеко не единственная отрасль, на выручку которой сейчас приходит французское правительство. Ранее сумму даже поболее - 18 миллиардов - выделили туристическому бизнесу страны, еще восемь миллиардов получили автомобилестроители, серьезно пострадавшие от падения продаж за последние несколько карантинных месяцев.

В самое ближайшее время правительством должен быть объявлен глобальный антикризисный бюджет, который, предположительно, превысит 400 с лишним миллиардов евро, что и понятно. Ведь шок от кризиса был настолько зубодробительным, что, по оценке министерства экономики, ВВП страны в этом году сократится на невиданные ранее 11 процентов. Что касается Банка Франции, то, по прогнозу его экспертов, к докризисному уровню национальная экономика сможет вернуться не ранее середины 2022 года.