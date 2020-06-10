В Париже объявлен план по поддержке аэрокосмической отрасли

Но так было до коронавирусной пандемии. Прикованные к земле самолеты, пустые аэропорты, сокращение заказов. Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, "кризис резко остановил длившееся 30 лет успешное развитие авиастроения", как, впрочем, и многих других секторов промышленности. Назвав ситуацию крайне опасной, министр представил государственный план по спасению отрасли, предусматривающий финансовую помощь в 15 миллиардов евро.
"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации по спасению авиастроения. Если мы это не сделаем, то в ближайшие полгода треть персонала отрасли рискует оказаться без работы", - подчеркнул министр.
Куда конкретно будет направлена массированная господдержка? Семь миллиардов получает один из главных клиентов авиастроителей - национальная авиакомпания Air France, что, в частности, позволит ей закупить, как и планировалось ранее, 98 авиалайнеров Airbus А220 и А350.
Создается специальный фонд в миллиард евро, который удержит на плаву сотни специализированных мелких и средних предприятий, занятых в авиационной области. Более трех миллиардов евро будет вложено в финансирование научных исследований. Причем половина этой суммы, как уточнил Брюно Ле Мэр, предназначается для разработки нового "экологически дружественного" самолета на водородных топливных элементах. Ожидается, что он появится уже в 2035 году.
Более того, отрасль, как и в начале пандемии, будет иметь возможность получать казенные займы на льготных условиях и государственные гарантии во внешнеторговых сделках. Это уже не говоря о том, что для занятого в отрасли персонала сохраняется оплачиваемый казной режим временной безработицы.
Также объявлено, что посильное содействие авиастроению окажет и министерство обороны. Оно перенесло на этот год закупку авиатехники на 600 миллионов евро, что было запланировано на более поздний срок.
Авиастроение - далеко не единственная отрасль, на выручку которой сейчас приходит французское правительство. Ранее сумму даже поболее - 18 миллиардов - выделили туристическому бизнесу страны, еще восемь миллиардов получили автомобилестроители, серьезно пострадавшие от падения продаж за последние несколько карантинных месяцев.
В самое ближайшее время правительством должен быть объявлен глобальный антикризисный бюджет, который, предположительно, превысит 400 с лишним миллиардов евро, что и понятно. Ведь шок от кризиса был настолько зубодробительным, что, по оценке министерства экономики, ВВП страны в этом году сократится на невиданные ранее 11 процентов. Что касается Банка Франции, то, по прогнозу его экспертов, к докризисному уровню национальная экономика сможет вернуться не ранее середины 2022 года.