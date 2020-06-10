В России в четыре раза подешевели маски

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил депутатам о существенном удешевлении масок в России.

- В целом с начала марта мы увеличили выпуск всех видов масок в 5 раз - почти до 9 млн штук в сутки, - заявил он. - А к концу следующего месяца достигнем уровня 12 млн масок в сутки. При этом сбили среднюю розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день, по данным ФНС.

В перспективе цена продолжит снижаться, сообщил Мантуров.

Кроме того, производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов выросло в 25 раз, антисептиков - в 9 раз.

По словам министра, в ближайшее время планируется начать экспорт средств индивидуальной защиты и сформировать необходимый резерв. На этот счет есть соответствующее поручение президента, напомнил глава Минпромторга.