В Швейцарии из-за пандемии опасаются возврата китайского массового туризма

В Швейцарии из-за пандемии коронавируса изменилось отношение к массовому туризму, который приносит значительный доход. Дискомфорт по отношению к групповым туристам увеличился, свидетельствует опрос жителей Люцерна, проведенный местным университетом прикладных наук.

Так, почти 80 процентов из 1530 опрошенных считают, что на улицах старого города слишком много туристов. В настоящее время в связи с карантином многие туристические объекты, сувенирные и часовые магазины все еще закрыты. Однако уже сегодня горожане готовятся к открытию сезона.

Причем, местные жители имеют четкие предпочтения и антипатии по отношению к различным группам гостей. Наименее популярны туристы из Азии, приветствуются путешественники из Северной Америки. Лучше всего принимают приезжих из Швейцарии и из Европы.

Ввиду пандемии наибольшее беспокойство швейцарцы испытывают перед массовым азиатским туризмом. В Люцерн часто приезжали организованные группы из Китая. Самая большая из них насчитывала 12 тысяч человек, которые работали в одной из фармацевтических компаний. Для 47 процентов опрошенных принятие этого типа гостей рассматривается как нежелательное или не очень желательное. "Такая низкая оценка определяется появлением в больших группах, а не их происхождением", - полагают авторы исследования. Вместе с тем, 63 процента респондентов оценивают туризм как положительное явление. Туристический сектор, обслуживающий групповые поездки, обеспечивает в городе более одной тысячи рабочих мест.