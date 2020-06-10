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Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы. В одном из ее разделов говорится о том, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы.

Фото: tataquax / wikimedia.org
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Цеков, комментируя данный документ RT, обращает внимание, что Россию называют "враждебным государством", однако на самом деле, если взглянуть на многолетнюю историю, все совсем наоборот. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России, заявил сенатор, подчеркнув, что действия нашей страны носят исключительно оборонный характер.

Высший совет обороны Румынии уже одобрил новую стратегию. Но она вступит в силу только в том случае, если ее поддержат обе палаты парламента республики.

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