Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы. В одном из ее разделов говорится о том, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы.

Цеков, комментируя данный документ RT, обращает внимание, что Россию называют "враждебным государством", однако на самом деле, если взглянуть на многолетнюю историю, все совсем наоборот. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России, заявил сенатор, подчеркнув, что действия нашей страны носят исключительно оборонный характер.

Высший совет обороны Румынии уже одобрил новую стратегию. Но она вступит в силу только в том случае, если ее поддержат обе палаты парламента республики.