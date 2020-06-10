ВЦИОМ: Сторонники основных партий поддерживают поправки в Конституцию

В общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию, которое состоится 1 июля, планируют принять участие 67% россиян. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об участии в голосовании сторонников различных партий. Не будут принимать участие в голосовании только 14% опрошенных, а 17% - еще не определились.

Большая часть сторонников КПРФ, которые планируют принять участие в голосовании, высказываются за предложенные изменения. При этом ранее по итогам заседания президиума ЦК КПРФ было объявлено, что партия не поддержит процедуру голосования по поправкам в Конституцию. По данным исследования ВЦИОМ, несмотря на эти заявления, 71% сторонников КПРФ планируют идти на избирательные участки: из них большая часть - 43% - готовы отдать свой голос за изменения в Основной закон, 39% высказали противоположную точку зрения.

"Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными", - отмечают авторы исследования. На избирательные участки собираются 78% сторонников "Единой России", 74% - "Справедливой России" и 64% - ЛДПР.

О поддержке планируемых изменений в Основной закон заявили 61% опрошенных, против - 21%, остальные затруднились ответить. Больше всего одобряющих поправки среди сторонников "Единой России" - 83%, у "Справедливой России" о поддержке говорят 65%, в ЛДПР - 54%.