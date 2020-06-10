VII Форум регионов Беларуси и России пройдет в Минске осенью

В Минске прошло заседание белорусской части оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Его планируется провести в сентябре в Минске и Минской области.

Программой предусмотрено проведение молодежного форума, Совета делового сотрудничества, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов. Предполагается, что участниками форума станут около 500 человек. Новый учебник истории Великой Отечественной войны выпустили в Беларуси Новый формат белорусско-российского сотрудничества - Форум регионов - был организован усилиями представителей Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации ФС РФ. Форум стал новой площадкой для расширения прямых контактов регионов Беларуси и России. В частности, для создания новых связей между предпринимателями и укрепления двусторонних связей по линии исполнительной и законодательной ветвей власти. Первый форум прошел 4-6 июня 2014 года в Минске. В нем приняли участие около 300 представителей обоих государств.

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