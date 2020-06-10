"Витязь" не добрался до самого глубокого места на Земле

Новости

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову 21:45
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 21:17
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 21:13
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 21:09
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 20:59
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 20:40
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 20:38
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 20:35
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 20:17
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 20:17
Рубрика: Общество

Переписывать учебники пока рано

"Витязь" не добрался до самого глубокого места на Земле
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Глубоководный автономный аппарат "Витязь" во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат почти на тысячу метров меньше показателя, установленного в 1957 году советскими исследователями. Об этом заявил в интервью ТАСС один из руководителей Фонда перспективных исследований.

Расхождение в показателях действительно серьезное: 11 022 метра зафиксировано в прошлом веке и 10 028 метров измерено сейчас "Витязем".

Фото: iStock
В Красноярске объяснили, как лесные пожары меняют Ледовитый океан

По мнению специалиста, то ли предыдущий аппарат некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Он подчеркнул, что по имеющимся сейчас данным, нельзя говорить о том, что точно измерена предельная глубина Марианской впадины.

Дело в том, что измерение глубины происходит по замерам скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров. Кстати, по его информации, во время всплытия "Витязь" далеко отнесло от точки предполагаемого выхода на поверхность.

Комментарий

Анатолий Сагалевич, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН:

- Глубина Марианской впадины неоднократно измерялась, она составляет порядка 11 тысяч метров. Это установлено и эхолотами, и прямыми погружениями людей. Так, японский необитаемый аппарат определил глубину в 11 007 метров, американцы - 11 003 метра. Примерно такую же глубину, около 11 тысяч метров, определяли все обитаемые аппараты, которые спускались в самую глубокую точку впадины, так называемую бездну Челенджера. Надо подчеркнуть, что Марианская впадина имеет протяженность около тысячи миль, ее глубина меняется. Максимальные значения находятся на западном склоне, крутизна которого составляет 50-60 градусов, а восточный склон довольно пологий, и, скорее всего, с той стороны заходил "Витязь" и там замерил глубину. Повторяю, погрешности в километр быть просто не может. Скорее всего, аппарат не попал в самую глубокую точку впадины. Кстати, сообщается, что его на несколько километров снесло относительно места погружения. Возможно, снесло именно к востоку, где глубины меньше. В общем, переписывать учебники географии пока рано.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
На Михаила Ефремова надели электронный браслет
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции