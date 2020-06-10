"Витязь" не добрался до самого глубокого места на Земле

Расхождение в показателях действительно серьезное: 11 022 метра зафиксировано в прошлом веке и 10 028 метров измерено сейчас "Витязем".

По мнению специалиста, то ли предыдущий аппарат некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Он подчеркнул, что по имеющимся сейчас данным, нельзя говорить о том, что точно измерена предельная глубина Марианской впадины.

Дело в том, что измерение глубины происходит по замерам скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров. Кстати, по его информации, во время всплытия "Витязь" далеко отнесло от точки предполагаемого выхода на поверхность.

Комментарий

Анатолий Сагалевич, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН:

- Глубина Марианской впадины неоднократно измерялась, она составляет порядка 11 тысяч метров. Это установлено и эхолотами, и прямыми погружениями людей. Так, японский необитаемый аппарат определил глубину в 11 007 метров, американцы - 11 003 метра. Примерно такую же глубину, около 11 тысяч метров, определяли все обитаемые аппараты, которые спускались в самую глубокую точку впадины, так называемую бездну Челенджера. Надо подчеркнуть, что Марианская впадина имеет протяженность около тысячи миль, ее глубина меняется. Максимальные значения находятся на западном склоне, крутизна которого составляет 50-60 градусов, а восточный склон довольно пологий, и, скорее всего, с той стороны заходил "Витязь" и там замерил глубину. Повторяю, погрешности в километр быть просто не может. Скорее всего, аппарат не попал в самую глубокую точку впадины. Кстати, сообщается, что его на несколько километров снесло относительно места погружения. Возможно, снесло именно к востоку, где глубины меньше. В общем, переписывать учебники географии пока рано.