Вклад Китая в противоэпидемическое сотрудничество очевиден

"В условиях пандемии самым мощным орудием становятся солидарность и сотрудничество", - отметил председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о противоэпидемической работе. Во время телефонных бесед и встреч более чем с 50 руководителями зарубежных государств и международных организаций Си Цзиньпин обменялся мнениями на тему противостояния эпидемии. Выступая на специальном саммите лидеров "Большой двадцатки" по реагированию на коронавирусную инфекцию, Си Цзиньпин рассказал об опыте Китая в борьбе с вирусом, выдвинул четыре предложения и ряд инициатив, касающихся международного противоэпидемического сотрудничества. В мае на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Си Цзиньпин в своем выступлении призвал весь мир прилагать всеобщие усилия для сдерживания коронавирусной инфекции и создания сообщества единого здравоохранения всего человечества, выдвинув несколько конкретных инициатив. Выступления председателя КНР Си Цзиньпина получили широкую поддержку всего международного сообщества.

В Китае не забудут, как в самый тяжелый момент противостояния эпидемии международное сообщество оказало Китаю весомую поддержку и помощь.

В "Белой книге" говорится, что по состоянию на 31 мая Китай направил 29 групп медицинских экспертов в 27 стран мира, предоставил противоэпидемическую помощь 150 странам и четырем международным организациям. В то же время Китай экспортировал противоэпидемические средства в 200 стран и регионов мира, что стало весомой поддержкой в сдерживании инфекции в пострадавших от пандемии странах.

В настоящее время новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру, поэтому в "Белой книге" содержится ряд инициатив, направленных на укрепление международного сотрудничества в области совместного противостояния эпидемии и оказания помощи странам и регионам с уязвимыми системами здравоохранения и противоэпидемической защиты. "Белая книга" также призывает решительно противостоять стигматизации и политизации пандемии, совершенствовать глобальную систему общественного здравоохранения. В документе подчеркивается важность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится о ведущей роли ВОЗ в глобальной противоэпидемической работе.

Китай два раза перечислял в ВОЗ денежную помощь в размере 50 миллионов долларов, оказал поддержку таким организациям, как Глобальный альянс по проблемам вакцинации и иммунизации (ГАВИ), участвовал в сборе средств в поддержку Фонда единого реагирования на COVID-19. Помимо того, Китай пообещал, что вакцина, разработанная и произведенная в Китае, станет общественным достоянием всего мира, говорится в "Белой книге".

Специальный посланник ВОЗ по вопросам пандемии коронавирусной инфекции Дэвид Набарро высоко оценил китайские инициативы, отметив, что многие из них восполнили пробелы в механизме реагирования на международные кризисы. Китай оказывает активную поддержку международному противоэпидемическому сотрудничеству, подчеркнул посланник.

Как известно, во время пандемии некоторые западные политики подогревают тему деглобализации и раскола крупнейших экономик мира. В связи с этим, в "Белой книге" подчеркивается, что Китай готов сотрудничать с миром в целях укрепления международной координации макроэкономической политики, обеспечения стабильности, безопасности и устойчивости глобальных производственно-логистических цепочек.