Власти США снова разрешили спортивную охоту на медвежат на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник сняла запрет на спортивную охоту в аляскинских нацпарках на медвежат и волчат. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

В нем отмечается, что служба национальных парков США вносит изменения в правила спортивной охоты и приманивания на Аляске, отменяя изданные при президенте Бараке Обаме нормативные положения, пишет РИА Новости. Теперь к допустимым методам относятся: применение прожекторов для ослепления находящихся в спячке медведиц и их медвежат, охота на волков и койотов, а также их детенышей в период вскармливания, охота на находящихся в воде северных оленей с моторных лодок, использование собак для охоты на медведей.

По данным The New York Times, снятие запрета было приоритетным направлением работы для администрации Трампа. Издание утверждает, что в этом был заинтересован также сын президента - Дональд Трамп-младший, большой поклонник охоты.