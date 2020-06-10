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10.06.2020 05:40
Рубрика: В мире

ВМС США запретили использовать флаг конфедератов

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился избавиться от флагов армии конфедератов в общественных местах и рабочих зонах объектов, на кораблях, самолетах, подводных лодках. Это распоряжение во вторник распространила пресс-служба военно-морских сил.

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По словам Гилдея, данный шаг призван "обеспечить единство подразделений, сохранить должный порядок и дисциплину, подтвердить такие ключевые ценности флота, как честь, мужество и преданность", - цитирует ТАСС приказ. Днем ранее министр сухопутных войск США Райан Маккарти выразил готовность провести консультации с демократами и республиканцами по поводу возможного переименования военных баз, названных в честь командующих армией конфедератов.

Во время Гражданской войны (1861-1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако некоторые символы конфедератов остались в южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма, однако некоторые настаивают, что символика конфедератов, является неотъемлемой частью истории страны.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелась в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, спровоцировавшей массовые протесты и беспорядки.

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