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10 июня 2020 г.

Постановление администрации Волгоградской области от 8 июня 2020 года № 323-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за первый квартал 2020 г."

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 10 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД "О прожиточном минимуме в Волгоградской области" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за первый квартал 2020 г. по Волгоградской области: в расчете на душу населения - 9575 рублей;

для трудоспособного населения - 10280 рублей;

для пенсионеров - 7775 рублей;

для детей - 9700 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров



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