Володин: Поправки в Конституцию поднимут парламентский контроль на новый уровень

Эта тема поднималась в ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Спикер обратил внимание на то, что у министра единственная возможность для диалога с обществом - при общении с народными избранниками.

- Мы с вами в ближайшее время будем свидетелями выражения воли нашими гражданами по поправкам, - напомнил Володин. - Надо сказать, что если граждане поддержат, то у нас многие вопросы будут решаться по-другому.

Парламентарий подчеркнул, что в результате наполнятся те нормы, которые до этого были декларативными.

Кроме того, Думе можно будет выходить на другой уровень работы и диалога с кабмином. "Беря ответственность и за работу министра, а с другой стороны и с себя спрашивать, и со Счетной палаты спрашивать", - уточнил Володин.

По словам председателя Госдумы, "парламентский контроль будет приобретать совершенно другое значение, другую роль".

Володин также отметил, что депутаты должны "более активно подставлять плечо министерству промышленности - это базовое министерство, которое участвует в реализации всех национальных проектов".