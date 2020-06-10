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10.06.2020 11:45
Рубрика: В мире

ВОЗ призвала власти Пакистана ввести режим изоляции во всей стране

Текст: Максим Макарычев
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Пакистана возобновить режим изоляции, чтобы противостоять росту коронавирусных инфекций. Тестирование показало, что вирусом после снятия ограничительных мер заражен каждый четвертый пакистанец, отметили в ВОЗ. Это указывает на высокий уровень инфекции среди населения в целом. Как сообщает AFP, руководители больниц говорят, что они заполнены и жалуются на острую нехватку койкомест, а в некоторых из медицинских учреждений и вовсе начали отказывать в лечении пациентам с COVID-19.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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В письме, отправленном руководством ВОЗ официальному Исламабаду, рекомендуется возобновить режим блокировки, чередуя две недели изоляции с двумя неделями послабления ограничительных мер. Еще в начале вспышки пандемии в Пакистане в марте премьер-министр Имран Хан выступил против общенациональной изоляции, подобной той, которую ввели в других государствах, утверждая, что обедневшая страна не может позволить себе закрыть большинство предприятий. В результате, только четыре провинции Пакистана ввели ограничительные меры, однако на минувшей неделе Хан заявил о том, что большинство из них будет снято. Эти меры не были введены в Исламабаде и провинции Кашмир.

Это решение, отмечают аналитики, принято на фоне роста числа заболеваний COVID-19 в Пакистане и его стремительного распространения по всей Южной Азии, которая до недавнего времени отставала от западных стран по количеству заражений на душу населения. Во вторник официальный представитель министерства здравоохранения Пакистана заявил о том, что в стране зарегистрировано в общей сложности 108 317 случаев заражения и 2172 смертельных случая. В международной организации также выражают обеспокоенность тем, что большая часть населения Пакистана не приняла такие меры, как социальное дистанцирование и частое мытье рук.

Напомним, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил в понедельник, что за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 136 тысяч случаев заболевания, "самое большое количество за один день во время пандемии", причем большинство из них зафиксированы в Южной Азии и Америке.

В мире Ближний Восток Пакистан Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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