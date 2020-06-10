ВОЗ призвала власти Пакистана ввести режим изоляции во всей стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Пакистана возобновить режим изоляции, чтобы противостоять росту коронавирусных инфекций. Тестирование показало, что вирусом после снятия ограничительных мер заражен каждый четвертый пакистанец, отметили в ВОЗ. Это указывает на высокий уровень инфекции среди населения в целом. Как сообщает AFP, руководители больниц говорят, что они заполнены и жалуются на острую нехватку койкомест, а в некоторых из медицинских учреждений и вовсе начали отказывать в лечении пациентам с COVID-19.

В письме, отправленном руководством ВОЗ официальному Исламабаду, рекомендуется возобновить режим блокировки, чередуя две недели изоляции с двумя неделями послабления ограничительных мер. Еще в начале вспышки пандемии в Пакистане в марте премьер-министр Имран Хан выступил против общенациональной изоляции, подобной той, которую ввели в других государствах, утверждая, что обедневшая страна не может позволить себе закрыть большинство предприятий. В результате, только четыре провинции Пакистана ввели ограничительные меры, однако на минувшей неделе Хан заявил о том, что большинство из них будет снято. Эти меры не были введены в Исламабаде и провинции Кашмир.

Это решение, отмечают аналитики, принято на фоне роста числа заболеваний COVID-19 в Пакистане и его стремительного распространения по всей Южной Азии, которая до недавнего времени отставала от западных стран по количеству заражений на душу населения. Во вторник официальный представитель министерства здравоохранения Пакистана заявил о том, что в стране зарегистрировано в общей сложности 108 317 случаев заражения и 2172 смертельных случая. В международной организации также выражают обеспокоенность тем, что большая часть населения Пакистана не приняла такие меры, как социальное дистанцирование и частое мытье рук.

Напомним, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил в понедельник, что за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 136 тысяч случаев заболевания, "самое большое количество за один день во время пандемии", причем большинство из них зафиксированы в Южной Азии и Америке.