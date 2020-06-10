Врач рассказала, как распознать опасную для здоровья клубнику

Диетолог Маргарита Арзуманян посоветовала россиянам в нынешнем сезоне особенно тщательно подходить к выбору клубники, так как в связи с непростой ситуацией, вызванной коронавирусом, у производителей могут возникнуть проблемы с поставкой свежих продуктов.

В идеале, чтобы получить весь спектр витаминов от ягоды, нужно употреблять клубнику, собранную три дня назад. О ее свежести может свидетельствовать плодоножка зеленого цвета (ее наличие обязательно) и выраженный запах ягоды.

Как пояснила врач радио Sputnik, клубника сомнительного качества часто имеет на плодоножке белые полоски, что выдает использование в процессе выращивания химикатов. Недостаточно яркий цвет продукта - также признак невысокого качества. Хорошая ягода должна иметь насыщенный цвет.

- Чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана, который борется со свободными радикалами, защищая от преждевременного старения, и обладает противовоспалительным эффектом, - отметила Маргарита Арзуманян, добавив, что в день без вреда для здоровья (возможна, например, аллергическая реакция) можно позволить себе около 300 граммов ягоды.