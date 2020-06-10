Врачей к месту ЧП будут доставлять парашютисты

Минобороны РФ готовит группу парашютистов-профессионалов, которые, используя специальную сцепку, могут оперативно доставлять в труднодоступные места врачей или специалистов.

Идея, которую сейчас пытается реализовать военное ведомство, проста и сложна одновременно. В идеале, такой прыжок сродни тем, которые совершают любители острых ощущений с инструктором.

Минобороны предлагает: в случае если речь идет на минуты, то в самолет или вертолет сажается опытный парашютист, прошедший необходимую подготовку, и специалист, который опыта прыжков не имеет. Используя подвесную систему "тандем", парашютист выпрыгивает в нужной точке и оперативно доставляет специалиста к месту.

Такой метод необходим, когда речь идет о жизни и смерти, а доставить специалиста другим способом возможности нет.

Как рассказал "Красной звезде" подполковник Дмитрий Ретюнских, начальник 309-го Центра специальной парашютной подготовки, неопытному человеку ничего не нужно делать. Прыжок с самолета или вертолета, полет в воздухе и приземление будет контролировать обученный военнослужащий.

Сложность же состоит в том, что необученный человек во время прыжка будет находиться в состоянии сильного стресса. Наверняка специалист сможет оказать оперативную помощь после приземления, однако пойти на прыжок смогут люди с хорошим здоровьем и крепкой нервной системой.