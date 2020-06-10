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Рубрика: Экономика

Течет и не меняется

Вступление в силу техрегламента по безопасности питьевой воды перенесут
Текст: Екатерина Петрова
Срок вступления в силу всех переходных положений техрегламента ЕАЭС о безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, планируется перенести с 1 июля 2020 года на более позднюю дату. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас в проекте Общенационального плана действий указан срок завершения переходного периода - до конца 2021 года.
Фото: Игорь Онучин/ТАСС Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

С просьбой внести в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение о продлении сроков переходных положений технического регламента, которые еще не вступили в силу, в правительство обратились российские производители, пояснили в Роспотребнадзоре. Инициатива получила поддержку. Производители - большинство из них представляют малый и средний бизнес - говорят, что из-за ситуации с пандемией не успели переоснастить производство, закупив новое оборудование, а также оформить документы в соответствии с нормами техрегламента. В частности, на лечебно-столовую, лечебную природную минеральную и питьевую воду для детского питания необходимо получить свидетельство о государственной регистрации.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Но основная претензия - к нормативам техрегламента по составам минеральной воды, рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. По его словам, требования к соотношению радионуклеидов и содержанию марганца в воде для большинства производителей невыполнимы. Ранее показатели не нормировались, поэтому производителям и профильным ведомствам только предстоит согласовать оптимальные данные. К завершению переходного периода (в случае продления) компании рассчитывают найти компромисс по количеству содержания веществ в минеральной воде с учетом всех параметров безопасности, отметил Новиков.

Новый техрегламент ЕАЭС (с учетом положений о переходном периоде) вступил в силу с 2019 года. В документе содержатся требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации воды, а также к маркировке и упаковке. Производители обязаны указывать сведения о месте забора, к примеру, наименование реки, озера, данные о номере скважины с указанием месторождения или название, локацию источника.

Обсуждается разработка и составление единого реестра источников. Такая норма не содержится в техрегламенте ЕАЭС. Более того, в Роспотребнадзоре не могут требовать от производителя документов, которые подтверждают наличие источника, который указан на этикетке. Поэтому создание реестра станет еще одной гарантией защиты прав покупателей, уверены эксперты. По каждому источнику должен быть отобран эталонный образец воды, полагает первый заместитель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Тогда при проверках специалисты смогут идентифицировать воду в магазинах, сравнивая ее качество с образцами.

Экономика Товары и цены Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Правительство Роспотребнадзор

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