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10.06.2020 10:10
Рубрика: Экономика

ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%

Текст: Игорь Зубков

С 10 июня ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по программе ипотеки под 6,5% годовых с 20 до 15%.

Фото: iStock
Банки подтвердили большой спрос на льготную ипотеку среди россиян

Ранее Минфин внес в правительство проект постановления о снижении минимального первоначального взноса по всем программам льготной ипотеки с 20% до 15%. ВТБ первым из банков начал корректировать условия своих программ, не дожидаясь утверждения постановления.

Снижение первоначального взноса приведет к росту спроса на такие кредиты, но без серьезного увеличения рисков для банковской системы, отметила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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