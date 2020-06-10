ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%

С 10 июня ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по программе ипотеки под 6,5% годовых с 20 до 15%.

Ранее Минфин внес в правительство проект постановления о снижении минимального первоначального взноса по всем программам льготной ипотеки с 20% до 15%. ВТБ первым из банков начал корректировать условия своих программ, не дожидаясь утверждения постановления.

Снижение первоначального взноса приведет к росту спроса на такие кредиты, но без серьезного увеличения рисков для банковской системы, отметила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.